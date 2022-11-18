У Києві зафіксували антирекорд у відключеннях електроенергії — YASNO — Finance.ua
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У Києві зафіксували антирекорд у відключеннях електроенергії — YASNO

Енергетика
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У четвер, 17 листопада 2022 року, в Києві було зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії.
Як повідомив гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, систему обмежили на понад 500 МВт.
«Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення — антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать — зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень», — наголосив Коваленко.
Крім того, він додав, що «коли летять ракети над головою, ніхто не має відповіді, коли вдасться повернути світло».
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що на Київщині електроенергії може не бути днями. Він додав, що під час ворожих обстрілів було влучання в одну з українських теплоелектростанцій, яка припинила працювати через пошкодження.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз 10 млн українських громадян залишаються без енергопостачання в будинках через пошкодження енергомережі після російських ракетних ударів.
Водночас, перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко вважає, що метою ракетного удару з боку росії 15 листопада була зупинка атомних електростанцій України. Він зазначив, що основні влучення були по підстанціях.
За матеріалами:
УНІАН
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