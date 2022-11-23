Блекаут в Україні: три моменти, про які варто подбати — Finance.ua
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Блекаут в Україні: три моменти, про які варто подбати

Енергетика
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У разі ускладнення ситуації з енергопостачанням українці мають продумати кілька моментів. Насамперед йдеться про туалет, воду та харчові продукти.
Про це повідомив голова правління Асоціації «Нафта та Газ України», експерт з енергетики Андрій Закревський в ефірі 1+1.
«Туалети в першу чергу, треба вже зараз думати... Брати пакет й ходити на відро — що ж робити. Другий момент — вода, постійно мати водичку. І ще — їжа: купуйте консерви лише ті, які не треба варити, а лише розігрівати», — сказав він.
Експерт радить підготувати вигрібні ями біля будинку та купити вапна, щоб присипати все це. Ще Закревський для того, щоб підбадьорити українців, порадив уявити, що ми «у поході до нашої перемоги».
Своєю чергою, інструктор з виживання та адаптації в екстремальних умовах Гліб Скоробогатов пояснив, як зберегти тепло у власному ліжку й перетворити сніг на питну воду.
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Для перетворення снігу на безпечну для здоров’я воду потрібен «електроліт» — півчайної ложки соди та солі й столову ложку цукру на літр води. Також талу воду можна пропустити через звичайний фільтр для кави.
Скоробогатов радить «оточити» ліжко фольгою, прикріпивши її на стінах, можна навіть під ліжко покласти цей матеріал. Так можна буде зберегти тепло власного тіла. Якщо ви грієтесь за допомогою місткостей з гарячою водою, у неї можна додати солі — так вона зберігатиме довго тепло.

Чи можливо залишити без світла Україну

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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