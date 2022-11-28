Рада ЄС внесла обхід санкцій у список злочинів — Finance.ua

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Рада ЄС внесла обхід санкцій у список злочинів

Світ
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Рада ЄС внесла обхід санкцій у список злочинів
Рада ЄС внесла обхід санкцій у список злочинів
Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про внесення обходу санкцій до списку злочинів.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
«Рада одностайно ухвалила рішення додати порушення обмежувальних заходів до списку злочинів ЄС, включених до договору про функціонування ЄС», — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, країни ЄС мають різні визначення того, що є порушенням обмежувальних заходів і яке покарання мають застосовувати.
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«Це може призвести до різного ступеня застосування санкцій та ризику обходу цих заходів, потенційно дозволяючи особам, які перебувають під санкціями, продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких діють заходи ЄС», — додали в Раді ЄС.
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Повідомили, що внесення порушення обмежувальних заходів до списку злочинів ЄС — перший із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового ступеня застосування санкцій на всій території ЄС та запобігання спробам обійти або порушити санкції.
Після ухвалення цього рішення Єврокомісія запропонує директиву з правилами щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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