Заборона на торгівлю та транспортування російської нафти: Єрмак розкрив зміст нових санкцій США — Finance.ua
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Заборона на торгівлю та транспортування російської нафти: Єрмак розкрив зміст нових санкцій США

Казна та Політика
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Заборона на торгівлю та транспортування російської нафти: Єрмак розкрив зміст нових санкцій США
Заборона на торгівлю та транспортування російської нафти: Єрмак розкрив зміст нових санкцій США
Сполучені Штати запровадили заборону на операції, пов’язані із нафтою російського походження, для фізичних і юридичних осіб США, де б вони не знаходились.
Про це на своєму Telegram-каналі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оприлюднило Рішення щодо впровадження політики обмеження максимальної ціни на російську сиру нафту», — зазначив він.
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За словами посадовця, відповідно до рішення, міністр фінансів США за погодженням з державним секретарем США, визначили, що заборони застосовуються до таких категорій послуг, які стосуються морського транспортування сирої нафти походження з російської федерації:
  • торговельні/товарні брокерські операції;
  • фінансування;
  • транспортування;
  • страхування, включаючи перестрахування;
  • реєстрація суден;
  • митні брокерські послуги.
З огляду на це запроваджується заборона (за винятком виключень, передбачених законом чи генеральними ліцензіями чи іншим видом дозволу з боку OFAC) на експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів, або фізичною чи юридичною особою США, де б вона не знаходилася, будь-якої зі згаданих послуг будь-якій особі, яка знаходиться в російській федерації.
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Також заборонені будь-які операції, пов’язані з розвантаженням сирої нафти, видобутої в росії, за винятком розвантаження сирої нафти, яке є необхідним для вирішення згаданих аварійних ситуацій на судні.
Окрім того, заборонені будь-які операції, пов’язані з продажем сирої нафти походження з російської федерації, додав Єрмак.

Довідка Finance.ua:

  • міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики підготувала та передала до РНБО новий пакет санкцій, який містить обмеження проти 3000 фізичних та юридичних осіб, причетних до війни в Україні;
  • США оголосили про введення санкцій проти понад чотирьох десятків фізичних та юридичних осіб, які забезпечують роботу нелегальних схем постачання технологій для російського ВПК;
  • Канада оголосила про додаткові санкції проти білоруських компаній та посадовців режиму олександра лукашенка за підтримку війни росії в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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