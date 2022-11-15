США ввели санкції проти торгових мереж, які сприяли постачанню технологій для ВПК рф — Finance.ua
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США ввели санкції проти торгових мереж, які сприяли постачанню технологій для ВПК рф

Фондовий ринок
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США ввели санкції проти торгових мереж, які сприяли постачанню технологій для ВПК рф
США ввели санкції проти торгових мереж, які сприяли постачанню технологій для ВПК рф
США оголосили про введення санкцій проти понад чотирьох десятків фізичних та юридичних осіб, які забезпечують роботу нелегальних схем постачання технологій для російського ВПК.
Про це свідчить офіційне повідомлення Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну.
«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) спільно з Державним департаментом США санкціонувало транснаціональну мережу закупівель технологій для підтримки російського військово-промислового комплексу», — йдеться у повідомленні.
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OFAC також запровадило обмеження проти глобальної мережі фінансових посередників, помічників та інших осіб, пов’язаних із двома ключовими елітами, пов’язаними із кремлем, чиї долі пов’язані із Заходом.
«Загалом було виявлено 14 фізичних та 28 юридичних осіб, а вісім повітряних суден було визнано заблокованими», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, обмеження введені проти російського виробника мікросхем АТ ПКК «Міландр», а також трьох пов’язаних з ним компаній з Вірменії, Тайваню та Швейцарії.
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Крім того, санкції введено проти членів сім’ї російського олігарха Сулеймана Керімова, а також їхніх статків, ріелторських компаній у Франції та керівного персоналу, який допомагав їм вести цей бізнес та відмивати кошти.
Крім того, OFAC оголосив про блокування восьми літаків компанії Emperor Aviation Ltd, що базуються на Мальті та в росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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