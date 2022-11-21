США закликають союзників посилити контроль за дотриманням санкцій проти росії – WSJ — Finance.ua

США закликають союзників посилити контроль за дотриманням санкцій проти росії – WSJ Сьогодні 20:47 — Світ

США закликають союзників посилити контроль за дотриманням санкцій проти росії – WSJ

Офіційні особи США проводять дипломатичні переговори, щоб змусити основних партнерів росії запровадити санкції та торговельний контроль, оскільки експорт до країни різко зріс.

Про це пише The Wall Street Journal.

США та їхні союзники заявили про перші успіхи у своїй кампанії міжнародного тиску, яка порушила ланцюжки поставок збройних сил росії та призвела до різкого спаду її економіки. Але, за словами високопоставлених західних чиновників, так звані лазівки у санкціях і слабке забезпечення їх дотримання сприяють економіці росії та потенційно продовжують війну в Україні.

«Ми хочемо уникнути обходу як усередині Європи, так і з третіми країнами», — заявила комісар Європейської комісії з фінансових послуг Мейрід МакГіннес, чий офіс курирує політику санкцій ЄС. Вона додала, що офіс вивчає європейські митні дані, щоб унеможливити випадки ухилення від сплати податків.

Щоб посилити обмеження, встановлені західними країнами, США направляють до іноземних столиць високопосадовців, їхня місія: ділитися розвідданими про схеми ухилення від санкцій, тихо погрожувати владі та фірмам, які чинять опір, каральними заходами і збирати інформацію про мережі, підозрювані в доставці вантажів до росії, кажуть джерела.

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Міністр фінансів Джанет Єллен звернулася до своїх колег у «Великій двадцятці» на Балі минулого тижня. Раніше цього місяця заступник міністра фінансів Воллі Адейемо відвідав Брюссель, Лондон та Париж. Елізабет Розенберг, помічник держсекретаря з фінансування тероризму та фінансових злочинів, нещодавно побувала в Японії з тією самою місією. «Є публічні повідомлення про те, що росія активно відмиває гроші в арабському світі, — заявила Розенберг на конференції Союзу арабських банків наприкінці минулого місяця. — Ми всі зацікавлені у запобіганні, розслідуванні та усуненні».

Дані про торгівлю за другий квартал показують, що експорт до росії багатьох найбільших економік світу скоротився більш ніж на 50% після санкцій, введених наприкінці лютого. Але експорт із багатьох із цих країн, включаючи традиційних союзників США, відновлюється, згідно з аналізом торгових даних, проведеним WSJ.

Так, експорт із Південної Кореї та Японії залишається нижчим за досанкційний рівень, але відновив майже третину своїх початкових втрат. ЄС також компенсував деякі з початкових спадів торгівлі. Західні офіційні особи та деякі високопосадовці стурбовані тим, що банки в Австрії, Чехії та Швейцарії ставляться до забезпечення дотримання санкцій поблажливо.

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