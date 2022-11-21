Нова Зеландія розширила санкції проти росії і білорусі: у списку – дочки путіна і голова Центробанку рф — Finance.ua

Нова Зеландія розширила санкції проти росії і білорусі: у списку – дочки путіна і голова Центробанку рф Сьогодні 16:45

Нова Зеландія запровадила нові санкції щодо 22 російських та білоруських громадян і низки російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору.

Про це йдеться у заяві голови МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.

«Нова Зеландія вперше виступила проти можновладців та багатіїв росії, запровадивши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого у травні та вересні були введені подальші санкції», — пояснила Махута.

"Подальші санкції зараз спрямовані проти 22 членів еліти, які надають підтримку незаконному вторгненню в Україну і які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом.

росія покладається на постійну підтримку тих, хто має владу та вплив, оскільки вона продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну", — підкреслила Махута.

Під санкції потрапили доньки путіна — Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прес-секретаря путіна Дмитра Пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку рф Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син президента Білорусі Олександра Лукашенка (вже під санкціями).

«Також під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання», — додали в уряді.

"Сьогоднішні санкції продовжують демонструвати наше чітке засудження загроз суверенітету України та людських жертв цієї незаконної війни, — зазначає Нанайя Махута.

Загалом Нова Зеландія вже запровадили санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб, а також запровадила торговельні заходи, які призвели до значного скорочення двосторонньої торгівлі з рф.

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Економічна Правда За матеріалами:

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