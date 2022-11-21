Нова Зеландія розширила санкції проти росії і білорусі: у списку – дочки путіна і голова Центробанку рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нова Зеландія розширила санкції проти росії і білорусі: у списку – дочки путіна і голова Центробанку рф

20
Нова Зеландія запровадила нові санкції щодо 22 російських та білоруських громадян і низки російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору.
Про це йдеться у заяві голови МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.
«Нова Зеландія вперше виступила проти можновладців та багатіїв росії, запровадивши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого у травні та вересні були введені подальші санкції», — пояснила Махута.
"Подальші санкції зараз спрямовані проти 22 членів еліти, які надають підтримку незаконному вторгненню в Україну і які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом.
росія покладається на постійну підтримку тих, хто має владу та вплив, оскільки вона продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну", — підкреслила Махута.
Під санкції потрапили доньки путіна — Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прес-секретаря путіна Дмитра Пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку рф Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син президента Білорусі Олександра Лукашенка (вже під санкціями).
«Також під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання», — додали в уряді.
"Сьогоднішні санкції продовжують демонструвати наше чітке засудження загроз суверенітету України та людських жертв цієї незаконної війни, — зазначає Нанайя Махута.
Загалом Нова Зеландія вже запровадили санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб, а також запровадила торговельні заходи, які призвели до значного скорочення двосторонньої торгівлі з рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.