Угорщина бреше про неефективність санкцій проти росії. МЗС озвучило справжні факти — Finance.ua
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Угорщина бреше про неефективність санкцій проти росії. МЗС озвучило справжні факти

Фондовий ринок
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В Угорщині заявили про те, що санкцій проти росії є нібито неефективними. Насправді ж, економіка ворога відкотилась на тридцять років назад.
Про це пише в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Угорщина розмиває зусилля ЄС

Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що ЄС нібито обрав «найгіршу з можливих відповідей» росії після того, як вона вдерлась на територію України. За словами міністра, економіка союзу нібито «рухається до рецесій», а економіка країни окупанта не постраждала.
Сіярто закликав лідерів ЄС, які виступали за введення санкцій проти росії, «вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії», та піти у відставку.
«Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції», — додає міністр.

Реакція МЗС України та справжні факти

Ніколенко озвучив цифри, які надаються Радою Європейського союзу, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом.
І ось, що ми бачимо щодо росії:
  • падіння ВВП від 5,5 до 9%;
  • зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;
  • скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;
  • вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;
  • інфляція на рівні 22%;
  • неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини;
  • стрімке скорочення виробництва;
  • знецінення ринку капіталу.
За словами Ніколенка, російська економіка відкотилась на тридцять років назад, а Будапешт тим часом намагається умисно применшити ефективність санкцій.
«Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії росії?» — додає Ніколенко.
За матеріалами:
РБК-Україна
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