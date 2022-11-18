Угорщина бреше про неефективність санкцій проти росії. МЗС озвучило справжні факти — Finance.ua

Угорщина бреше про неефективність санкцій проти росії. МЗС озвучило справжні факти
В Угорщині заявили про те, що санкцій проти росії є нібито неефективними. Насправді ж, економіка ворога відкотилась на тридцять років назад.
Про це пише в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.
Угорщина розмиває зусилля ЄС
Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що ЄС нібито обрав «найгіршу з можливих відповідей» росії після того, як вона вдерлась на територію України. За словами міністра, економіка союзу нібито «рухається до рецесій», а економіка країни окупанта не постраждала.
Сіярто закликав лідерів ЄС, які виступали за введення санкцій проти росії, «вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії», та піти у відставку.
«Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції», — додає міністр.
Реакція МЗС України та справжні факти
Ніколенко озвучив цифри, які надаються Радою Європейського союзу, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом.
І ось, що ми бачимо щодо росії:
- падіння ВВП від 5,5 до 9%;
- зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;
- скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;
- вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;
- інфляція на рівні 22%;
- неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини;
- стрімке скорочення виробництва;
- знецінення ринку капіталу.
За словами Ніколенка, російська економіка відкотилась на тридцять років назад, а Будапешт тим часом намагається умисно применшити ефективність санкцій.
«Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії росії?» — додає Ніколенко.
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