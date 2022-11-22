РНБО розгляне новий пакет санкцій проти росії – до списку увійшли понад 3 тис. осіб та компаній — Finance.ua

РНБО розгляне новий пакет санкцій проти росії – до списку увійшли понад 3 тис. осіб та компаній Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

РНБО розгляне новий пакет санкцій проти росії – до списку увійшли понад 3 тис. осіб та компаній

Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики підготувала та передала до Ради нацбезпеки (РНБО) новий пакет санкцій, який містить обмеження проти 3000 фізичних та юридичних осіб, причетних до війни в Україні.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

До списку увійшли особи з числа військового керівництва рф, підприємства/установи військово-промислового комплексу та пов’язані/афілійовані з постачанням російському ВПК компанії та фізичні особи.

"Військово-промисловий комплекс в надто закритій росії — дуже непростий кейс для вивчення. Зроблена велика робота, і я вдячна всім причетним. Бійцям на фронті, які захоплюють ворожу техніку та зброю, котру ми можемо аналізувати, ідентифікуючи виробників. Представникам розвідувального співтовариства. Аналітикам наших силових структур, органів виконавчої влади, Секретаріату КМУ та Апарату РНБО.

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Завдяки їх праці сьогодні ми маємо пакет з понад 3 000 фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії, а також військового керівництва держави-терориста. І робота не припиняється — триває підготовка ще одного пакету щодо російського ВПК", — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Санкції набудуть чинності після розгляду та ухвалення Радою національної безпеки та оборони та введення в дію рішення РНБО Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 19 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав Укази про запровадження санкцій проти 2507 фізичних та 1374 юридичних осіб — громадян росії, білорусі та України.

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Так, Голова держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 256 фізичних осіб — олігархів зі списку Forbes та їх оточення.

Іншим Указом Володимир Зеленський запровадив санкції проти 2251 фізособи та 1374 юросіб.

Попередньо пропозиції щодо санкцій розглянула та рекомендувала до подачі на розгляд РНБО Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики.

Також МРГ розглянула та рекомендувала до подачі на розгляд РНБО пакет санкцій проти 1000 осіб — представників влади держави-агресора, військового керівництва рф, керівників російських банків.

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