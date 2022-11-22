ВПК та банки: Канада анонсувала нові санкції проти 16 білоруських компаній — Finance.ua

ВПК та банки: Канада анонсувала нові санкції проти 16 білоруських компаній Сьогодні 15:14 — Світ

ВПК та банки: Канада анонсувала нові санкції проти 16 білоруських компаній

Канада оголосила у вівторок про додаткові санкції проти білоруських компаній та посадовців режиму олександра лукашенка за підтримку війни росії в Україні.

Про це повідомляє Reuters

Міністерство закордонних справ в Оттаві заявило, що запровадить санкції проти ще 22 білоруських чиновників, а також проти 16 білоруських компаній, які займаються військовим виробництвом, технологіями, інжинірингом, банківською справою і залізничними перевезеннями.

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Як зазначається, серед цих чиновників є ті, хто «причетний до розміщення і транспортування російського військового персоналу і техніки, що беруть участь у вторгненні в Україну».

Канада входить в перелік країн, які запровадили жорсткі фінансові санкції проти рф за її вторгнення в Україну 24 лютого і подальшу війну, для якої вона використовувала білорусь як плацдарм.

За даними МЗС Канади, країна ввела санкції проти більш ніж 1 500 осіб і груп, в тому числі з білорусі.

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