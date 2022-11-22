Канада випустила держоблігації на підтримку України — Finance.ua

Канада випустила держоблігації на підтримку України Сьогодні 12:32 — Фондовий ринок

Канада випустила держоблігації на підтримку України

Канада випустила державні «Облігації суверенітету України», які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter

Облігації дозволять жителі Канади надавати пряму підтримку Україні.

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«Канадці тепер можуть купувати суверенні облігації України. Ці облігації дозволяють канадцям надавати пряму підтримку Україні, щоб український уряд міг продовжувати надавати основні послуги», — йдеться у повідомленні.

Сума облігацій становить 500 млн доларів.

Канадці, які придбають ці цінні папери, фактично куплять звичайні п’ятирічні канадські урядові облігації з чинною процентною ставкою 3,3%, що залежатиме від ринкових умов на момент проведення операції.

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