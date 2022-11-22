Канада випустила держоблігації на підтримку України — Finance.ua
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Канада випустила держоблігації на підтримку України

Фондовий ринок
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Канада випустила держоблігації на підтримку України
Канада випустила держоблігації на підтримку України
Канада випустила державні «Облігації суверенітету України», які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.
Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.
Облігації дозволять жителі Канади надавати пряму підтримку Україні.
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«Канадці тепер можуть купувати суверенні облігації України. Ці облігації дозволяють канадцям надавати пряму підтримку Україні, щоб український уряд міг продовжувати надавати основні послуги», — йдеться у повідомленні.
Сума облігацій становить 500 млн доларів.
Канадці, які придбають ці цінні папери, фактично куплять звичайні п’ятирічні канадські урядові облігації з чинною процентною ставкою 3,3%, що залежатиме від ринкових умов на момент проведення операції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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