Канада запровадила санкції проти виробника іранських дронів — Finance.ua
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Канада запровадила санкції проти виробника іранських дронів

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Канада запровадила санкції проти виробника іранських дронів
Канада запровадила санкції проти виробника іранських дронів
Канада запровадила санкції проти іранських посадовців та установ, відповідальних за порушення країною прав людини та дестабілізацію міжнародної безпеки. Під санкції потрапили виробники дронів-камікадзе, які використовує росія у війні проти України.
Про це оголосили у МЗС Канади.
«До санкційного переліку було внесено шість фізичних та двох юридичних осіб. Ці санкції націлені проти високопосадовців, впливових прибічників режиму та компаній, що брали участь у грубому та систематичному порушенні прав людини в Ірані», — йдеться у повідомленні.
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Дві внесені до переліку юридичні особи — «ключові для дій режиму, спрямованих на дестабілізацію міжнародного миру й безпеки, зокрема продаж зброї та використання іранських військових для допомоги російським силам у використані іранського озброєння».
Йдеться про пов’язану із Корпусом вартових Ісламської революції виробничо-дослідну компанію «Shahed Aviation Industries», яка випускає дрони-камікадзе, що використовуються росією для ударів по території України.
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Друга компанія, що потрапила під канадські санкції, — це державна «Qods Aviation Industries», яка теж виробляє дрони для продажу росії.
Усе майно та кошти підсанкційних осіб та території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.
Загалом канадські санкції діють проти 280 юридичних та фізичних осіб в Ірані. Канада ще в 2012-му році визнала Іран державою-спонсором тероризму та розірвала дипломатичні відносини із країною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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