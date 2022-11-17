Канада запровадила санкції проти виробника іранських дронів — Finance.ua

Канада запровадила санкції проти виробника іранських дронів
Канада запровадила санкції проти іранських посадовців та установ, відповідальних за порушення країною прав людини та дестабілізацію міжнародної безпеки. Під санкції потрапили виробники дронів-камікадзе, які використовує росія у війні проти України.
Про це оголосили у МЗС Канади.
«До санкційного переліку було внесено шість фізичних та двох юридичних осіб. Ці санкції націлені проти високопосадовців, впливових прибічників режиму та компаній, що брали участь у грубому та систематичному порушенні прав людини в Ірані», — йдеться у повідомленні.
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Дві внесені до переліку юридичні особи — «ключові для дій режиму, спрямованих на дестабілізацію міжнародного миру й безпеки, зокрема продаж зброї та використання іранських військових для допомоги російським силам у використані іранського озброєння».
Йдеться про пов’язану із Корпусом вартових Ісламської революції виробничо-дослідну компанію «Shahed Aviation Industries», яка випускає дрони-камікадзе, що використовуються росією для ударів по території України.
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Друга компанія, що потрапила під канадські санкції, — це державна «Qods Aviation Industries», яка теж виробляє дрони для продажу росії.
Усе майно та кошти підсанкційних осіб та території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.
Загалом канадські санкції діють проти 280 юридичних та фізичних осіб в Ірані. Канада ще в 2012-му році визнала Іран державою-спонсором тероризму та розірвала дипломатичні відносини із країною.
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