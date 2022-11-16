США запровадили санкції проти виробника та постачальників в рф іранських дронів Shahed-136 — Finance.ua

США запровадили санкції проти виробника та постачальників в рф іранських дронів Shahed-136 Сьогодні 14:28 — Фондовий ринок

Сполучені Штати 15 листопада запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва чи передачі рф іранських безпілотників Shahed-136, які вона використовує для атак проти України.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Іран постачає росіянам „шахіди“ — виробники цих БПЛА потрапляють під санкції. Ми від самого початку говорили, що так буде, і багато для цього робили. Маємо результат», — так він прокоментував рішення Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

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До санкційного списку потрапив іранський дослідницький центр Shahed Aviation Industries Research Center, відповідальний за розробку та виробництво безпілотників Shahed-136.

А за траспортування цих дронів — ще дві юридичні особи (Success Aviation Services FZC та Jet Global DMCC).

Окрім того, під обмеження потрапила російська ПВК Вагнер і аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) та Qods Aviation Industries, а також дві особи, які сприяли придбанню іранських дронів — Аббас Джума та Тигран Христофорович Срабіонов.

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