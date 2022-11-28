Закриті дані: яких публічних реєстрів бракує бізнесу (дослідження) — Finance.ua

Закриті дані: яких публічних реєстрів бракує бізнесу (дослідження) Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Закриті дані: яких публічних реєстрів бракує бізнесу (дослідження)

Компанія YouControl опитала користувачів, яких відкритих даних їм не вистачає та як відсутність реєстрів вплинула на їхнї життя та бізнес. В опитуванні, що проходило на початку листопада, взяла участь тисяча респондентів. Серед них: приватні підприємці, юристи, бухгалтери, фахівці з безпеки, держслужбовці, журналісти, аналітики, маркетологи та представники інших професій.

Яких даних із реєстрів не вистачає

Як показали результати опитування найбільше людям не вистачає загальних реєстраційних даних компаній. Майже 43% респондентів відповіли, що потребують інформації про місцеперебування організацій, учасників, директорів підприємств тощо. Ці дані забезпечує закритий на сьогодні Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На другому місці — фінансова звітність компаній (39%) та дані про податкову заборгованість (34%). Розпорядник даної інформації — Державна податкова служба.

Також серед найбільш бажаних для відкриття: реєстр нерухомості, декларації чиновників та екологічні дані.

Як закриття реєстрів впливає на діяльність

Найбільш поширена відповідь: «з’явилися суттєві складнощі з перевіркою контрагентів». Про такий негативний фактор зазначили 66% респондентів з 679 осіб, які відповіли на дане питання.

Також поширеною стала проблема аналізу ринків, пошуку нових клієнтів, партнерів та постачальників — 28%.

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Для 24% погіршилась ефективність стандартних бізнес-процесів.

Також серед суттєвих проблем: зростання витрат на збір та аналіз даних, збитки бізнесу від співпраці з неперевіреними ризиковими партнерами, зупинка частини важливих бізнес-процесів. Ще 18% респондентів відзначили, що закриття низки публічних реєстрів має негативні наслідки для країни в цілому.

Які дані потрібно відкрити

З огляду на результати опитування та з власних спостережень команди YouControl, залишається очевидним, що відкриття потребують:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Реєстр необхідний для верифікації, аналізу та моніторингу зареєстрованих компаній. Відсутність можливості для ідентифікації та перевірки фірм, їхніх керівників, засновників і кінцевих бенефіціарів створює низку проблем при співпраці між контрагентами, посилює ризики фінансової системи України і генерує численні порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, в частині виявлення «російського сліду».

Реєстр необхідний для верифікації, аналізу та моніторингу зареєстрованих компаній. Відсутність можливості для ідентифікації та перевірки фірм, їхніх керівників, засновників і кінцевих бенефіціарів створює низку проблем при співпраці між контрагентами, посилює ризики фінансової системи України і генерує численні порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, в частині виявлення «російського сліду». Фінзвітність від ДПС і Держстату. Через закриття цих даних тисячі бізнесменів, громадських діячів, науковців не отримують необхідну їм інформацію про фінансове здоров’я українських компаній. Дані про податкову заборгованість критичні для нормального функціонування банків та фінансових посередників, а також інших суб’єктів господарювання з точки зору дотримання практик належної податкової обачності. Компанії стикаються з ситуаціями, коли їм відмовляють в кредитуванні або не допускають до участі в грантах через застарілу інформацію щодо податкової історії.

Через закриття цих даних тисячі бізнесменів, громадських діячів, науковців не отримують необхідну їм інформацію про фінансове здоров’я українських компаній. Дані про податкову заборгованість критичні для нормального функціонування банків та фінансових посередників, а також інших суб’єктів господарювання з точки зору дотримання практик належної податкової обачності. Компанії стикаються з ситуаціями, коли їм відмовляють в кредитуванні або не допускають до участі в грантах через застарілу інформацію щодо податкової історії. Реєстр декларацій держслужбовців та реєстр корупціонерів. Без цих даних значно погіршився рівень громадського контролю за діями влади. Фактично зупинився процес виявлення корупційних ризиків чиновників на підставі аналізу фактів про динаміку майнового стану декларантів. Є побоювання, що недобросовісні можновладці можуть використовувати війну для незаконного збагачення. А це особливо критично в умовах дефіциту бюджету.

Без цих даних значно погіршився рівень громадського контролю за діями влади. Фактично зупинився процес виявлення корупційних ризиків чиновників на підставі аналізу фактів про динаміку майнового стану декларантів. Є побоювання, що недобросовісні можновладці можуть використовувати війну для незаконного збагачення. А це особливо критично в умовах дефіциту бюджету. Екологічні дані. За словами експертів, їх відкритість є критичною умовою для охорони довкілля та можливості відновлення звільнених територій. А ще це обов’язкова умова членства в ЄС.

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