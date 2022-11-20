Понад третина бізнесів в Україні заявили про зниження доходу більш ніж наполовину – опитування — Finance.ua
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Понад третина бізнесів в Україні заявили про зниження доходу більш ніж наполовину – опитування

Особисті фінанси
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Понад третина бізнесів в Україні заявили про зниження доходу більш ніж наполовину – опитування
Понад третина бізнесів в Україні заявили про зниження доходу більш ніж наполовину – опитування
В Україні наразі 87% компаній працюють, як і раніше, або частково, більше третини бізнесів заявили про зниження доходу більш ніж наполовину.
Про це свідчать результати дослідження Gradus Research для КМЕФ 2022.
Робота. 45% компаній працюють, як і раніше, ще 42% — працюють частково. В першу чергу йдеться про такі індустрії, як інформаційно-консультаційні послуги, оптова та роздрібна торгівля, але також і виробництво товарів і будівництво.
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Доходи. Більше третини бізнесів (35%) констатують зниження доходу більше, ніж на половину. Ще 23% опитаних компаній говорять про скорочення доходів на чверть або більше. І лише 5% респондентів заявляють про збільшення доходу за час війни.
Персонал. 23% компаній залишаються із довоєнною кількістю персоналу або примножили його. Проте майже така ж частка — 26% компаній мали скоротити свої команди до третини. При цьому переважно працівники мають меншу зайнятість і меншу оплату (33%) — оскільки це є одним з механізмів, як зберегти всіх людей у компанії.
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research
Релокація. 61% опитаних компаній вважають, що не потребують релокації. При цьому 19% бізнесів або вже змінили місце свої діяльності, або готуються це зробити. Більшість (52%) з тих, що зазнали релокації, перемістилися або плануються переміститися в межах України. І лише 20% переїжджають за кордон.
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Переважно релокуються до країн ЄС (83%). Польща — країна № 1 за вибором для переміщення бізнесу. Другим за привабливістю ринком є Німеччина. Основними драйверами вибору є наявність ділових зв’язків та місця проживання у країні, куди переїжджають.

На що витрачаються українські підприємці та де взяти гроші на бізнес? 🧐

За матеріалами:
Forbes.ua
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