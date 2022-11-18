Половину нових малих бізнесів під час війни відкривають жінки: регіони-лідери (інфографіка) — Finance.ua

Половину нових малих бізнесів під час війни відкривають жінки: регіони-лідери (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

З початку великої війни було зареєстровано 21 876 компаній. У 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки, пише Опендатабот.

Найбільша кількість жінок очолює підприємства у Донецькій, Херсонській та Луганській областях.

Найменше жінок серед топів компаній у Тернопільській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві та Київській області.

За час війни жінки відкрили 84 916 нових ФОПів — це майже половина (48%) від усієї кількості нових бізнесів.

Загалом з початку активної фази бойових дій в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 ФОП.

Станом на 18 листопада 2022 року в Україні 2 мільйони підприємців. Вони є основою нової української економіки, побудованої на приватній власності, особистій відповідальності та відсутності корупції.

ФОПи допомагають будувати країну: останніми роками надходження від підприємців зросли вп’ятеро — в 2019 році «фопономіка» принесла Україні 1 млрд доларів.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували рекордну кількість нових ФОП за тиждень. За останній тиждень травня було зареєстровано 4454 нових ФОП. Це найвищий показник з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Довідка Finance.ua:

динаміка реєстрації нових бізнесів в Україні вийшла на рівень 70% тих показників, що були до повномасштабного вторгнення рф. Водночас дуже змінилася бізнес-привабливість регіонів країни;

на порталі «Дія» ФОП можуть скористатися такими послугами:

зареєструвати бізнес — відкрити ФОП: https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop; внести зміни про ФОП: https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop;

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