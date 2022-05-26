Де в Україні зараз реєструють найбільше нових бізнесів — Finance.ua

Водночас суттєво поліпшилася ситуація в Тернопільській (з 20 на 8 місце), Черкаській (з 18 на 9), Івано-Франківській (з 16 на 7) і Рівненській (з 22 на 13) областях.
Де фіксують найбільшу ділову активність:
Київ;
Львівська область;
Київська область;
Хмельницька область;
Чернівецька область;
Полтавська область;
Івано-Франківська область;
Тернопільська область;
Черкаська область;
Волинська область.
Київ, хоча й залишається на першому місці в рейтингу, але починає втрачати свою домінантну позицію. Частка Києва щодо новозареєстрованого в Україні бізнесу від початку повномасштабної війни зменшилася з 17,5 до 16%, а Львівської області, наприклад, виросла з 6,5% до 10,7%.
З топ-10 рейтингу вибули Запорізька, Одеська та Харківська області.
Довідка Finance.ua:
на порталі «Дія» тепер можна отримати гранти для бізнесу в розмірі 125 тисяч гривень;
заявки можуть подавати мікро- та малі підприємства, які зареєстровані не пізніше від 31 грудня 2021 року в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, тимчасово перемістилися з цих областей або постраждали внаслідок бойових дій і можуть це підтвердити.