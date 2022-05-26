Де в Україні зараз реєструють найбільше нових бізнесів — Finance.ua

Де в Україні зараз реєструють найбільше нових бізнесів

Вчора 16:03 — Фондовий ринок

Де в Україні зараз реєструють найбільше нових бізнесів

Динаміка реєстрації нових бізнесів в Україні вийшла на рівень 70% від тих показників, які були до повномасштабного вторгнення рф. Водночас дуже змінилася бізнес-привабливість регіонів країни.

Про це свідчать результати аналізу , який провели Центр розвитку інновацій спільно з Офісом з розвитку підприємництва й експорту та проєктом «Дія.Бізнес».

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Через повномасштабне вторгнення рф 80% областей України змінили свої позиції в умовному рейтингу найбільш привабливих для бізнесу регіонів.

Найбільш негативно війна вплинула на ділову активність у Сумській (перемістилася з 14 на 20 місце), Миколаївський (з 12 на 21) і Херсонській (з 11 на 24) областях.

Водночас суттєво поліпшилася ситуація в Тернопільській (з 20 на 8 місце), Черкаській (з 18 на 9), Івано-Франківській (з 16 на 7) і Рівненській (з 22 на 13) областях.

Де фіксують найбільшу ділову активність:

Київ; Львівська область; Київська область; Хмельницька область; Чернівецька область; Полтавська область; Івано-Франківська область; Тернопільська область; Черкаська область; Волинська область.

Київ, хоча й залишається на першому місці в рейтингу, але починає втрачати свою домінантну позицію. Частка Києва щодо новозареєстрованого в Україні бізнесу від початку повномасштабної війни зменшилася з 17,5 до 16%, а Львівської області, наприклад, виросла з 6,5% до 10,7%.

З топ-10 рейтингу вибули Запорізька, Одеська та Харківська області.

Довідка Finance.ua:

на порталі «Дія» тепер можна отримати гранти для бізнесу в розмірі 125 тисяч гривень;

заявки можуть подавати мікро- та малі підприємства, які зареєстровані не пізніше від 31 грудня 2021 року в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, тимчасово перемістилися з цих областей або постраждали внаслідок бойових дій і можуть це підтвердити.

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