Де в Україні зараз реєструють найбільше нових бізнесів — Finance.ua

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Де в Україні зараз реєструють найбільше нових бізнесів

Вчора 16:03Фондовий ринок
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Де в Україні зараз реєструють найбільше нових бізнесівДе в Україні зараз реєструють найбільше нових бізнесів
Динаміка реєстрації нових бізнесів в Україні вийшла на рівень 70% від тих показників, які були до повномасштабного вторгнення рф. Водночас дуже змінилася бізнес-привабливість регіонів країни.
Про це свідчать результати аналізу, який провели Центр розвитку інновацій спільно з Офісом з розвитку підприємництва й експорту та проєктом «Дія.Бізнес».
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Через повномасштабне вторгнення рф 80% областей України змінили свої позиції в умовному рейтингу найбільш привабливих для бізнесу регіонів.
Найбільш негативно війна вплинула на ділову активність у Сумській (перемістилася з 14 на 20 місце), Миколаївський (з 12 на 21) і Херсонській (з 11 на 24) областях.
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Водночас суттєво поліпшилася ситуація в Тернопільській (з 20 на 8 місце), Черкаській (з 18 на 9), Івано-Франківській (з 16 на 7) і Рівненській (з 22 на 13) областях.
Де фіксують найбільшу ділову активність:
  1. Київ;
  2. Львівська область;
  3. Київська область;
  4. Хмельницька область;
  5. Чернівецька область;
  6. Полтавська область;
  7. Івано-Франківська область;
  8. Тернопільська область;
  9. Черкаська область;
  10. Волинська область.
Де в Україні зараз реєструють найбільше нових бізнесів
Київ, хоча й залишається на першому місці в рейтингу, але починає втрачати свою домінантну позицію. Частка Києва щодо новозареєстрованого в Україні бізнесу від початку повномасштабної війни зменшилася з 17,5 до 16%, а Львівської області, наприклад, виросла з 6,5% до 10,7%.
З топ-10 рейтингу вибули Запорізька, Одеська та Харківська області.

Довідка Finance.ua:

  • на порталі «Дія» тепер можна отримати гранти для бізнесу в розмірі 125 тисяч гривень;
  • заявки можуть подавати мікро- та малі підприємства, які зареєстровані не пізніше від 31 грудня 2021 року в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, тимчасово перемістилися з цих областей або постраждали внаслідок бойових дій і можуть це підтвердити.

В якій країні відкрити IT компанію

За матеріалами: The Village Україна
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