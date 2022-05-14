Мінцифри запустило гранти на підтримку бізнесу — Finance.ua

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Мінцифри запустило гранти на підтримку бізнесу

Вчора 08:25Казна та Політика
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Мінцифри запустило гранти на підтримку бізнесуМінцифри запустило гранти на підтримку бізнесу
Міністерство цифрової трансформації України запроваджує гранти на підтримку бізнесу під час війни на порталі Дія.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.
Грант — 125 тисяч гривень (€4000). Заявку можна подати на порталі Дія. Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 мікро- і малих підприємств.
«Їхня підтримка під час війни — одне з найважливіших завдань держави, оскільки вони становлять фундамент економіки країни», — зазначив Федоров.
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Заявку на грант можуть подати бізнеси, розташовані в області, де ведуться або велися бойові дії, або такі, що постраждали внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити. Також на грант можуть претендувати релоковані бізнеси, які виїхали з небезпечних областей та тимчасово розгорнулися в більш безпечному місті.
Пріоритет у відборі надаватиметься компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок буде займатися комісія з незалежних бізнес-експертів.
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Фонд створено програмою «EU4Business» спільно з Мінцифрою, Мінекономіки і Офісом з розвитку підприємництва та експорту.
Нагадаємо, у межах програми релокації бізнесу вже 510 українських підприємств перемістили свої потужності із областей, де тривають бойові дії.
Більше половини з цих підприємств — 303 — вже відновили свою діяльність на безпечних територіях. Ще 50 здійснюють монтаж обладнання та підключення комунікацій, тож запрацюють найближчим часом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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