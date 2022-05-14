Мінцифри запустило гранти на підтримку бізнесу — Finance.ua

Заявку на грант можуть подати бізнеси, розташовані в області, де ведуться або велися бойові дії, або такі, що постраждали внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити. Також на грант можуть претендувати релоковані бізнеси, які виїхали з небезпечних областей та тимчасово розгорнулися в більш безпечному місті.
Пріоритет у відборі надаватиметься компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок буде займатися комісія з незалежних бізнес-експертів.