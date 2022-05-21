Фізичні втрати активів бізнесу становлять приблизно 100 млрд доларів — НБУ — Finance.ua

Так, у березні бойовими діями було охоплено 10 областей, які виробляти 55% ВВП України. Вже у квітні бойовими діями охоплені території, які формували близько 20% ВВП. При цьому бойові дії зруйнували ланцюжки постачання по всій Україні.
«За нашими оцінками, фізичні втрати активів бізнесу — приміщення, потужності тощо — приблизно 100 млрд доларів. Це тільки на сьогодні, війна ще триває», — зазначила Рожкова.
Довідка Finance.ua:
експерти Advanter Group оцінюють загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні за час повномсштабного російського вторгнення у 64-85 млрд доларів США;
за даними НБУ, станом на кінець квітня кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася до 17% порівняно з 32% на початку повномасштабної війни.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.