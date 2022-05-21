Фізичні втрати активів бізнесу становлять приблизно 100 млрд доларів — НБУ — Finance.ua

Фізичні втрати активів бізнесу становлять приблизно 100 млрд доларів — НБУ

Вчора 20:29 — Казна та Політика

Фізичні втрати активів бізнесу становлять приблизно 100 млрд доларів — НБУ

Національний банк України оцінює скорочення економіки через війну щонайменше на третину порівняно із довоєнними показниками.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час весняного ділового форуму у Львові.

«За нашими оцінками, економіка може впасти не менш ніж на третину», — сказала Рожкова.

На її думку, це залежатиме від того, наскільки довго триватиме війна, яке частину нашої території вона охопить.

Так, у березні бойовими діями було охоплено 10 областей, які виробляти 55% ВВП України. Вже у квітні бойовими діями охоплені території, які формували близько 20% ВВП. При цьому бойові дії зруйнували ланцюжки постачання по всій Україні.

«За нашими оцінками, фізичні втрати активів бізнесу — приміщення, потужності тощо — приблизно 100 млрд доларів. Це тільки на сьогодні, війна ще триває», — зазначила Рожкова.

Довідка Finance.ua:

експерти Advanter Group оцінюють загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні за час повномсштабного російського вторгнення у 64-85 млрд доларів США;

за даними НБУ, станом на кінець квітня кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася до 17% порівняно з 32% на початку повномасштабної війни.

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