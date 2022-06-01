В Украине зарегистрировали рекордное количество новых ФЛП за неделю — Finance.ua
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В Украине зарегистрировали рекордное количество новых ФЛП за неделю

Сегодня 10:02Личные финансы
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За последнюю неделю мая было зарегистрировано 4454 новых ФЛП. Это самый высокий показатель с момента полномасштабного вторжения рф в Украину.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Единого государственного реестра.
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Количество регистраций новых юридических лиц стабильно. За последнюю неделю появилось 643 новых компании. Это средний показатель регистраций юрлиц в мае и ровно в 10 раз больше, чем было в первую неделю после открытия реестра два месяца назад.
В Украине зарегистрировали рекордное количество новых ФЛП за неделю
В первые недели войны ЕГР не работал — новые бизнесы не регистрировались. Однако с момента открытия реестра количество новых компаний и ФЛП начало расти. За первые недели было зарегистрировано более 10 тысяч ФЛП и более 1,2 тысяч компаний.
Отметим, Опендатабот фиксирует данные еженедельно на специальной странице об экономическом фронте Украины.

Справка Finance.ua:

  • динамика регистрации новых бизнесов в Украине вышла на уровень 70% тех показателей, которые были до полномасштабного вторжения рф. В то же время, очень изменилась бизнес-привлекательность регионов страны;
  • регионы, на которые теперь приходится большинство предпринимательской активности: Киев; Львовская область; Киевская область; Хмельницкая область; Черновицкая область;
  • Кстати, на портале «Дія» ФЛПы могут воспользоваться следующими услугами:
  1. зарегистрировать бизнес — открыть ФЛП: https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop;
  2. внести изменения о ФЛП: https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop;
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: Finance.ua
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