В Украине зарегистрировали рекордное количество новых ФЛП за неделю — Finance.ua

Количество регистраций новых юридических лиц стабильно. За последнюю неделю появилось 643 новых компании. Это средний показатель регистраций юрлиц в мае и ровно в 10 раз больше, чем было в первую неделю после открытия реестра два месяца назад.
В первые недели войны ЕГР не работал — новые бизнесы не регистрировались. Однако с момента открытия реестра количество новых компаний и ФЛП начало расти. За первые недели было зарегистрировано более 10 тысяч ФЛП и более 1,2 тысяч компаний.
динамика регистрации новых бизнесов в Украине вышла на уровень 70% тех показателей, которые были до полномасштабного вторжения рф. В то же время, очень изменилась бизнес-привлекательность регионов страны;
регионы, на которые теперь приходится большинство предпринимательской активности: Киев; Львовская область; Киевская область; Хмельницкая область; Черновицкая область;
Кстати, на портале «Дія» ФЛПы могут воспользоваться следующими услугами: