Не хватает заказов и денег на зарплаты: в чем нуждается малый бизнес во время войны (исследование) — Finance.ua

Не хватает заказов и денег на зарплаты: в чем нуждается малый бизнес во время войны (исследование)

Сегодня 15:04 — Личные финансы

Каждый четвертый предприниматель в Украине сейчас нуждается в деньгах на зарплаты, оборудование, сырье и материалы.

Об этом идет речь в исследовании платформы Keep Going, пишет Forbes.

По данным Keep Going, 40% небольших бизнесов попали или до сих пор находятся в зоне боевых действий, при этом переехали в другие регионы только 16% опрошенных.

Больше всего нуждаются в помощи сейчас на Киевщине, Харьковщине, Одесщине, Днепровщине и в Донецкой области.

Среди основных проблем, кроме поиска новых клиентов — нарушенная логистика, близость боевых действий, потеря команды, уничтожение или повреждение предприятия.

«Необходимо запустить цепную реакцию восстановления предпринимательского духа тех, кто приумножает наши усилия в помощи защитникам Украины. Поддержка среднего класса во время войны приблизит нашу победу, а после — ускорит восстановление страны», — отметил Дмитрий Сергиев, украинский IT-предприниматель и основатель проекта Keep Going.

Малый бизнес понес колоссальные потери в связи с войной. По данным Европейской бизнес ассоциации, 15% предприятий лишились более $100 000, 28% — от $10 000 до $50 000, 40% — до $10 000. При этом у каждого пятого потери произошли непосредственно в результате боевых действий.

Сумма ущерба, причиненного предприятиям, составляет около $2 млн. В то же время только 6% смогли пройти первые два месяца войны без потерь.

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