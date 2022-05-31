Не хватает заказов и денег на зарплаты: в чем нуждается малый бизнес во время войны (исследование) — Finance.ua
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Не хватает заказов и денег на зарплаты: в чем нуждается малый бизнес во время войны (исследование)

Сегодня 15:04Личные финансы
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Каждый четвертый предприниматель в Украине сейчас нуждается в деньгах на зарплаты, оборудование, сырье и материалы.
Об этом идет речь в исследовании платформы Keep Going, пишет Forbes.
По данным Keep Going, 40% небольших бизнесов попали или до сих пор находятся в зоне боевых действий, при этом переехали в другие регионы только 16% опрошенных.
Не хватает заказов и денег на зарплаты: в чем нуждается малый бизнес во время войны (исследование)
Больше всего нуждаются в помощи сейчас на Киевщине, Харьковщине, Одесщине, Днепровщине и в Донецкой области.
Среди основных проблем, кроме поиска новых клиентов — нарушенная логистика, близость боевых действий, потеря команды, уничтожение или повреждение предприятия.
Не хватает заказов и денег на зарплаты: в чем нуждается малый бизнес во время войны (исследование)
«Необходимо запустить цепную реакцию восстановления предпринимательского духа тех, кто приумножает наши усилия в помощи защитникам Украины. Поддержка среднего класса во время войны приблизит нашу победу, а после — ускорит восстановление страны», — отметил Дмитрий Сергиев, украинский IT-предприниматель и основатель проекта Keep Going.
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Малый бизнес понес колоссальные потери в связи с войной. По данным Европейской бизнес ассоциации, 15% предприятий лишились более $100 000, 28% — от $10 000 до $50 000, 40% — до $10 000. При этом у каждого пятого потери произошли непосредственно в результате боевых действий.
Сумма ущерба, причиненного предприятиям, составляет около $2 млн. В то же время только 6% смогли пройти первые два месяца войны без потерь.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Forbes.ua
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