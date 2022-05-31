Топ-5 украинских бизнесменов, понесших наибольшие потери из-за войны — Finance.ua

Топ-5 украинских бизнесменов, понесших наибольшие потери из-за войны

Сегодня 11:35 — Личные финансы

Forbes собрал данные о потерянных, разрушенных или поврежденных активах предпринимателей во время полномасштабной российской агрессии. Делимся, какие потери понесли самые богатые украинцы из-за войны войны.

Как производили расчеты. Оценка материальных потерь самых богатых украинцев содержит уничтоженные, поврежденные и неподконтрольные объекты. Потери участников списка рассчитаны пропорционально их доле в капитале потерпевших компаний. При оценке использована информация компаний, карты боевых действий, а также оценки Forbes, которые могут не всегда совпадать с оценками компаний.

Оценка учитывает только прямые материальные потери — часто это далеко не все убытки предпринимателей. В частности, оценка не учитывает уменьшения капитализации бизнеса, увеличения административных расходов и расходов на сбыт, расходы гуманитарного толка.

Бизнесмены, наиболее пострадавшие из-за войны

Ринат Ахметов — $4,6 млрд

Первый номер рейтинга богатейших украинцев потерял в Мариуполе 2/3 металлургического бизнеса. Степень повреждений ММК им. Ильича и «Азовстали», которые производили 90% стали группы, неизвестны, однако «Метинвест» уже заявил о планах возобновления производства после освобождения Мариуполя от российских захватчиков. Из-за обстрелов компания остановила самое большое в Европе коксохимическое производство — Авдеевский КХЗ. Степень повреждений также неизвестна.

Самая большая потеря в энергетическом бизнесе — Луганская ТЭС в оккупированном городе Счастье, ведь она обеспечивала почти 10% мощности ДТЭК-Энерго. «Зеленые» потери — более половины мощностей в возобновляемой энергетике: Ботиевская, Приморская, Орловская ВЭС и Трифоновская СЭС захвачены.

Читайте также В Украине запустили платформу для фиксации ущерба, нанесенного агросектору оккупантами

Более 80% земельного банка потерял агрохолдинг Ахметова HarvEast: 90 тыс. га в Донецкой области находятся под оккупацией, а 12 тыс. га в Киевской области требуют обследования и разминирования.

В недавнем интервью итальянскому телеканалу RAI Ахметов заявил о потере активов с довоенной капитализацией свыше $20 млрд. Он намерен через суд возместить ущерб, причиненный российской военной агрессией.

Вадим Новинский — $1,4 млрд

Война больно ударила по «Метинвесту», а значит, нанесла ущерб миноритарному акционеру — протодиакону Успенского собора Киево-Печерской лавры Вадиму Новинскому. Среди утраченных активов — херсонская верфь судостроительной компании Smart Maritime Group, которая осталась на оккупированной территории.

Компания временно не контролирует работу торговых центров в Мелитополе и Бердянске, здания торговых центров в Мариуполе и Северодонецке почти полностью разрушены.

Александр Ярославский — $160 млн

Среди наибольших потерь на войне — Кременчугский НПЗ, переживший несколько ракетных обстрелов. Предпринимателю принадлежит 28% в «Укртатнафте», в которую входит нефтеперерабатывающий завод.

Также повреждены Харьковский аэропорт и Харьковский тракторный завод.

Игорь Коломойский — $100 млн, Геннадий Боголюбов — $100 млн, Игорь Палица — $25 млн

Суммарный ущерб в результате войны совладельцев неформального объединения финансово-промышленной группы «Приват» Forbes оценивает в $225 млн. Наибольший удар пришелся на нефтяное направление, в которое входят часть «Укрнафты», Кременчугский НПЗ, завод «Нефтехимик Прикарпатья», Дрогобычский НПЗ и сеть АЗС на 1500 станций.

С начала войны компаньоны потеряли более 10% заправок, и Кременчугский НПЗ — один из мощнейших НПЗ в Европе остановился на 38-й день войны после ракетного удара. Важность предприятия для экономики сложно переоценить. До войны, по данным группы «А-95», на Кременчугский НПЗ приходилось 45% рынка бензина и 15% — дизтоплива.

Читайте также Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре уже превышает $105,5 млрд

Остановка Кременчугского НПЗ — одна из основных причин дефицита и удорожания топлива в мае. После начала боевых действий, прекращения импорта российского и белорусского топлива, а также уничтожения врагом около десятка украинских нефтебаз, значение единственного работающего НПЗ выросло еще больше.

Степень повреждения оборудования не позволяет возобновить производство как минимум до конца года.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.