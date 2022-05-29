В Украине запустили платформу для фиксации ущерба, нанесенного агросектору оккупантами — Finance.ua

В Украине запустили платформу для фиксации ущерба, нанесенного агросектору оккупантами

Сегодня 12:44 — Аграрный рынок

В Украине запустили платформу для фиксации ущерба, нанесенного агросектору оккупантами

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) при поддержке партнеров создала электронную платформу для сбора информации о нанесенном ущербе аграрному сектору Украины от войны с россией.

Война поставила под угрозу, в частности, продовольственную безопасность мира. Российские войска целенаправленно минируют поля, похищают и подрывают сельскохозяйственную технику, уничтожают объекты аграрной инфраструктуры.

Оценка нанесенного ущерба — это важный этап в дальнейшем восстановлении аграрного потенциала нашего государства.

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Цель платформы — фиксация и документация нанесенного ущерба и ущерба для обработки органами государственной власти и последующего возмещения и компенсаций.

Среди видов имущества, которые можно фиксировать как разрушенные, украденные или поврежденные:

земельные участки

инфраструктурные объекты

сельскохозяйственная техника

грузовые и легковые автомобили

запасы ресурсов

оборудование

продукция животноводства и растениеводства

«Миссия платформы — это консолидация данных и их обработка. Важно понимать, в каких регионах, какие именно убытки были нанесены. Поэтому УКАБ при содействии президиума создал специализированную платформу именно для аграрного сектора», — Роман Сластьон, генеральный директор УКАБ.

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