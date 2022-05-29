В Украине запустили платформу для фиксации ущерба, нанесенного агросектору оккупантами — Finance.ua

В Украине запустили платформу для фиксации ущерба, нанесенного агросектору оккупантами
Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) при поддержке партнеров создала электронную платформу для сбора информации о нанесенном ущербе аграрному сектору Украины от войны с россией.
Война поставила под угрозу, в частности, продовольственную безопасность мира. Российские войска целенаправленно минируют поля, похищают и подрывают сельскохозяйственную технику, уничтожают объекты аграрной инфраструктуры.
Оценка нанесенного ущерба — это важный этап в дальнейшем восстановлении аграрного потенциала нашего государства.
Цель платформы — фиксация и документация нанесенного ущерба и ущерба для обработки органами государственной власти и последующего возмещения и компенсаций.
Среди видов имущества, которые можно фиксировать как разрушенные, украденные или поврежденные:
земельные участки
инфраструктурные объекты
сельскохозяйственная техника
грузовые и легковые автомобили
запасы ресурсов
оборудование
продукция животноводства и растениеводства
«Миссия платформы — это консолидация данных и их обработка. Важно понимать, в каких регионах, какие именно убытки были нанесены. Поэтому УКАБ при содействии президиума создал специализированную платформу именно для аграрного сектора», — Роман Сластьон, генеральный директор УКАБ.