В Украине запустили платформу для фиксации ущерба, нанесенного агросектору оккупантами — Finance.ua
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В Украине запустили платформу для фиксации ущерба, нанесенного агросектору оккупантами

Сегодня 12:44Аграрный рынок
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В Украине запустили платформу для фиксации ущерба, нанесенного агросектору оккупантамиВ Украине запустили платформу для фиксации ущерба, нанесенного агросектору оккупантами
Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) при поддержке партнеров создала электронную платформу для сбора информации о нанесенном ущербе аграрному сектору Украины от войны с россией.
Война поставила под угрозу, в частности, продовольственную безопасность мира. Российские войска целенаправленно минируют поля, похищают и подрывают сельскохозяйственную технику, уничтожают объекты аграрной инфраструктуры.
Оценка нанесенного ущерба — это важный этап в дальнейшем восстановлении аграрного потенциала нашего государства.
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Цель платформы — фиксация и документация нанесенного ущерба и ущерба для обработки органами государственной власти и последующего возмещения и компенсаций.
Среди видов имущества, которые можно фиксировать как разрушенные, украденные или поврежденные:
  • земельные участки
  • инфраструктурные объекты
  • сельскохозяйственная техника
  • грузовые и легковые автомобили
  • запасы ресурсов
  • оборудование
  • продукция животноводства и растениеводства
«Миссия платформы — это консолидация данных и их обработка. Важно понимать, в каких регионах, какие именно убытки были нанесены. Поэтому УКАБ при содействии президиума создал специализированную платформу именно для аграрного сектора», — Роман Сластьон, генеральный директор УКАБ.

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По материалам: agronews
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