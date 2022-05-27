Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре уже превышает $105,5 млрд — Finance.ua

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Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре уже превышает $105,5 млрд

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Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре уже превышает $105,5 млрдОбщая сумма прямого ущерба инфраструктуре уже превышает $105,5 млрд
По состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры уже превышает $105,5 млрд или более 3,1 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли более чем на $8 млрд.
Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute.
Увеличение общей суммы ущерба на текущей неделе связано с ростом разрушений, причиненных жилищному фонду, предприятиям, а также с учетом ущерба, причиненного украинскому ритейлу.

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По последним оценкам аналитиков проекта, сумма ущерба из-за разрушения жилого фонда возросла еще на $5,5 млрд. Помимо дальнейшего разрушения, цифра связана с добавлением новых городов в перечень населенных пунктов, по которым производится расчет. По состоянию на 25 мая общая сумма ущерба жилищному фонду составляет $39,3 млрд. Больше всего от разрушения жилищного фонда пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Всего в результате повреждены, разрушены или потеряны более 44 млн квадратных метров жилья украинцев.
Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре уже превышает $105,5 млрд
Общая сумма прямого задокументированного ущерба украинских предприятий уже достигает $11,3 млрд. За последнюю неделю этот показатель увеличился на $591 млн. С начала войны россии против Украины повреждены или разрушены по меньшей мере 227 предприятий, заводов и фабрик.
В текущие расчеты впервые добавлены убытки украинского ритейла. В результате войны пострадало по меньшей мере 2910 торговых точек, а суммарный ущерб составляет $1.4 млрд. Эти счета сделаны KSE Institute, на основе исследования, проведенного Украинским советом торговых центров и Ассоциацией ритейлеров Украины.
Кроме того, по последним расчетам в рамках проекта «россия заплатит», ущерб от повреждения, уничтожения или потери легковых автомобилей составляет почти $1,6 млрд. Суммарно таких автомобилей уже почти 105 тысяч. Среди областей, где самое большое количество поврежденных легковых автомобилей: Донецкая, Харьковская, Луганская, Черниговская и Киевская.
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На текущей неделе выросли также убытки, нанесенные образовательным учреждениям, на $103 млн и теперь составляют $1,5 млрд. Еще на $45 млн выросла сумма ущерба, причиненного учреждениями здравоохранения. По типам объектов здравоохранения больше всего в результате войны разрушены или повреждены больницы, поликлиники и центры контроля и профилактики болезней, на втором месте — количество разрушенных амбулаторий. Всего из-за боевых действий разрушены уже 643 медучреждения, общая сумма ущерба составляет более $1,1 млрд.
Общие потери экономики Украины из-за войны, по общим оценкам Минэкономики и KSE, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.
По материалам: Finance.ua
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