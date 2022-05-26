Зеркаль рассказала, как россия может платить репарацию Украине — Finance.ua
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Зеркаль рассказала, как россия может платить репарацию Украине

Сегодня 19:35Казна и Политика
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Есть несколько вариантов, каким способом россия может платить компенсацию Украине за развязанную войну в нашей стране.
Об этом рассказала Елена Зеркаль, чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины во время Киевского форума по безопасности в рамках военного цикла «Борьба за Украину».
По ее словам, у России есть резервы, которые касаются энергетики, из которых можно платить репарацию.
«По Ираку было принято несколько резолюций, и они начали выплачивать компенсации с 30% начислений на нефть, продаваемую иракскими компаниями. Затем они уменьшали этот процент до трех и так покрывали репарации (за нападение на Кувейт. — Ред.)», — подчеркнула Зеркаль.
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По мнению Зеркаль, Украине не обязательно создавать какой-то специальный орган, чтобы добиться репарации от россии.
«Прежде всего, нам нужна помощь наших дипломатов, чтобы они более эффективно работали с нашими партнерами, потому что США и Великобритания являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Их позиция относительно того, как можно рассматривать следующие шаги, которые уже необходимо планировать, здесь необходимо, чтобы подключались все юристы, которые могли бы дать нам советы по эффективности работы этой компенсационной комиссии по поводу того, как нужно организовать фонд, который должен аккумулировать деньги», — подчеркнула Зеркаль.

Справка Finance.ua:

  • Украина проводит большую работу на международном уровне с целью доказывания преступлений российской федерации, начиная от военной агрессии и завершая геноцидом украинского народа. После того как у нашего государства будут все доказательства и будут подсчитаны убытки, оно потребует от страны-агрессора выплаты репараций.
По материалам: Сьогодні
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