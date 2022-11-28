Комітет Ради схвалив скасування податкових пільг для грального бізнесу — Finance.ua

Комітет Ради схвалив скасування податкових пільг для грального бізнесу
Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував парламенту схвалити у другому читання зміни до Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування 2%.
Про це повідомляє голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.
«Сподіваємось, що зовсім скоро зникне можливість для організаторів азартних ігор сплачувати єдиний податок за ставкою 2%», — написав він.
Крім того, автор законопроекту № 8079 народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що закон у фінальній редакції вступає в силу одразу після підписання і опублікування.
«Весь гральний бізнес одразу повинен буде перейти на повну ставку оподаткування», — додав він.
Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект щодо особливого режиму оподаткування окремих платників третьої групи єдиного податку. Податковими агентами зможуть стати банки, що звільнить ФОПів від обліку та звітності.
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