Стало відомо, скільки коштів виділили на соцвиплати у квітні — Finance.ua
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Стало відомо, скільки коштів виділили на соцвиплати у квітні

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки коштів виділили на соцвиплати у квітні
Стало відомо, скільки коштів виділили на соцвиплати у квітні
Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за квітень, як і житлових субсидій та пільг, завершено — на ці цілі спрямували понад 65 млрд грн.
Про це повідомили у ПФУ.

Куди розподілили кошти

  • на пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд грн;
  • на виплату житлових субсидій та пільг — 5,3 млрд грн.
Станом на 26 квітня на страхові виплати профінансовано 2655,8 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1491,7 млн грн.
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Нагадаємо, за даними ПФУ, найвищі пенсії серед регіонів України виплачуються у Києві — 7 848 гривень.
Друге місце посідає Рівненська область — 7 205 гривень.
У першу п’ятірку за розміром пенсії увійшли Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).
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За матеріалами:
Finance.ua
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