Стало відомо, скільки коштів виділили на соцвиплати у квітні — Finance.ua

Стало відомо, скільки коштів виділили на соцвиплати у квітні Сьогодні 09:10 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки коштів виділили на соцвиплати у квітні

Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за квітень, як і житлових субсидій та пільг, завершено — на ці цілі спрямували понад 65 млрд грн.

Про це повідомили у ПФУ.

Куди розподілили кошти

на пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд грн;

на виплату житлових субсидій та пільг — 5,3 млрд грн.

Станом на 26 квітня на страхові виплати профінансовано 2655,8 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1491,7 млн грн.

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найвищі пенсії серед регіонів України виплачуються у Києві — 7 848 гривень. Нагадаємо, за даними ПФУ,серед регіонів України виплачуються у Києві — 7 848 гривень.

Друге місце посідає Рівненська область — 7 205 гривень.

У першу п’ятірку за розміром пенсії увійшли Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).

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