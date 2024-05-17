Україна залишається серед лідерів експортерів зернових та олійних — Finance.ua

Україна залишається серед лідерів експортерів зернових та олійних Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Україна залишається серед лідерів експортерів зернових та олійних

Українські аграрії в 2023 році зібрали гарний врожай. Цього року заплановано посіяти достатньо для забезпечення внутрішньої потреби українців та для експорту, пише agropravda.

Про це повідомив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час конференції «Глобальна синергія: підвищення та зміцнення продовольчої безпеки в умовах української кризи». Захід організовано Міжнародною торговою палатою (ICC) та Торгово-промисловою палатою України (UCCI).

За словами Тараса Висоцького, у 2023 році в Україні зібрали понад 80 млн тонн зернових і олійних культур.

«У 2023 році українські аграрії експортували продукції на майже 22 млрд доларів. Це дуже важливий сигнал для світу, що Україна готова виробляти і доставляти їжу тим, хто її потребує. Тому роль України в питанні глобальної продовольчої безпеки надзвичайно важлива. Особливо, що стосується експорту зернових до країн Африки та Азії», — зазначив Тарас Висоцький.

Виконуючий обов’язки міністра розповів, що український морський коридор показує хороші результати. 87% всієї агропродукції експортується з портів Великої Одеси.

Крім того, Тарас Висоцький зауважив, що для вирощування зернових та олійних культур використовується близько 20 млн га сільськогосподарських земель. З них понад 13 млн га — це ярі культури, які зараз сіються.

«Загалом у 2024 році заплановано посіяти достатньо зернових та олійних для забезпечення внутрішньої потреби українців та для експорту. Тому Україна залишиться серед лідерів експортерів зернових та олійних», — наголосив Тарас Висоцький.

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