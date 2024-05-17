Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС — Finance.ua
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Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС

Казна та Політика
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Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС
Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС, Фото: kmu.gov.ua
Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
«Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко», — наголосив прем'єр-міністр.
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Зокрема, 726 млн грн виділили для державної компанії «Центренерго» з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн — з фонду ліквідації наслідків агресії.
Нагадаємо, 11 квітня росіяни практично знищили Трипільську ТЕС, яка була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Житомирській та Черкаській областях.
При цьому 22 березня атаки зазнала Зміївська ТЕС на Харківщині. А у липні 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС. Таким чином, Центренерго втратило 100% генерації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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