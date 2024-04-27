Обстріли Курахівської ТЕС: оцінено суму збитків — Finance.ua

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Обстріли Курахівської ТЕС: оцінено суму збитків

Казна та Політика
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Обстріли Курахівської ТЕС: оцінено суму збитків
Обстріли Курахівської ТЕС: оцінено суму збитків, Фото: dtek.com
Унаслідок ворожих обстрілів земельним ресурсам Курахівської ТЕС було завдано збитків на суму понад 986 млн грн, ще 1 млн грн збитків було завдано навколишньому середовищу.
Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.
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«Державна екоінспекція в Донецькій області виконала розрахунки розміру шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів Курахівської ТЕС унаслідок збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану. Сума завданих збитків земельним ресурсам території Курахівської ТЕС становить понад 986 мільйонів гривень», — йдеться в повідомленні.

Збитки екології

Також інспекція виконала 10 розрахунків збитків за забруднення атмосферного повітря.
Унаслідок забруднення повітря, що виникло внаслідок бойових дій, загальний розмір збитків, завданих навколишньому середовищу, становить понад 1 млн грн.
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Крім цього, зафіксовано 14 випадків засмічення земель Курахівської ТЕС нафтопродуктами і відходами від руйнувань унаслідок постійних російських обстрілів м. Кухохового.
«Розраховані збитки й надалі мають стати підставою для стягнення з країни-агресора всієї шкоди, заподіяної навколишньому середовищу України», — наголосили в ОВА.
Нагадаємо, за даними Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ, росія завдала понад $63 млрд збитків довкіллю України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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