росія завдала понад $63 млрд збитків довкіллю України — Finance.ua

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росія завдала понад $63 млрд збитків довкіллю України

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росія завдала понад $63 млрд збитків довкіллю України.
Про це повідомляє Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.
СтратКом ЗСУ представив звіт щодо наслідків російської агресії для екології України до всесвітнього Дня Землі. Стало відомо, що:
  • 174 000 кв. км забруднені вибухівкою;
  • 3 млн га лісів уражені війною — забруднені чи знищені;
  • 620 кв. км затопило внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС;
  • окупанти спричинили викид 150 млн тонн парникових газів;
  • 514 українських об'єктів природоохоронного заповідного фонду тимчасово захоплені, зокрема 10 національних парків, 8 заповідників і 2 біосферних заповідники.
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«росія загрожує не лише Україні, варвари у принципі не дотримуються правил цивілізованого світу. Терориста потрібно зупинити, поки не пізно», — коментує СтратКом.
Нагадаємо, з 22 до 29 березня росія провела масованої атаки по енергетичних об'єктів України. Це спричинило мільярдні збитки та масштабні руйнування. Протягом цих днів росія обстріляла 7 теплоелектростанцій та 2 гідроелектростанції. Також нещодавно було знищено Трипільську ТЕС.
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