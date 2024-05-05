Внутрішні переселенці: скільки українців працевлаштувалися на Закарпатті — Finance.ua

Внутрішні переселенці: скільки українців працевлаштувалися на Закарпатті Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

Внутрішні переселенці: скільки українців працевлаштувалися на Закарпатті

На Закарпатті працевлаштовано менше третини внутрішніх переселенців, які проживають в регіоні, понад 34% не мають роботи та лише 19% з переселенців шукають її.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Пацкан.

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«Відповідно до проведеного МОМ ООН за запитом обласної військової адміністрації дослідження щодо картування ситуації та потреб переміщеного населення в Закарпатській області, загалом 32% внутрішньо переміщених осіб наразі працевлаштовані з повною чи неповною зайнятістю як у віддаленому режимі, так і ні», — сказав Пацкан.

Скільки переселенців мають роботу

Заступник голови повідомив, що 34% ВПО наразі не працевлаштовані, проте лише 19% ВПО з них шукають роботу.

При цьому активно шукають роботу більша частка безробітних жінок.

Водночас, 9% ВПО на Закарпатті вказали, що на даний момент тимчасово є безробітними, але планують повернутися до попередньої роботи.

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«Головними причинами того, що безробітні зареєстровані ВПО не шукають роботу, є хвороби, інвалідність, перебування у декретній відпустці або на пенсії. Принциповою причиною, названою незареєстрованими ВПО, є те, що вони планують виїхати до іншої місцевості», — додав Пацкан.

Де переселенці шукають роботу

Для пошуків роботи на Закарпатті внутрішньо переміщені громадяни використовують ресурси Державної служби зайнятості та спеціалізовані веб-сайти з працевлаштування та платформи соціальних мереж.

Також громадською організацією «Неємія» (м. Ужгород) створено чат-бот в Телеграм-каналі, де щоденно оприлюднюються вакансії, актуальні в Закарпатській області.

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