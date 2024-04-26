Компанія Audi представила нові Q7 та Q8 2024 — Finance.ua

Компанія Audi представила нові Q7 та Q8 2024 Сьогодні 03:17 — Фондовий ринок

Компанія Audi представила нові Q7 та Q8 2024

Представлені нові Audi Q7 і Q8 з гібридними установками, що заряджаються, які отримали більш ємний акумулятор і потужний електродвигун та стали проїжджати довше без підзарядки і розганятися швидше, ніж раніше.

В оснащення входить АКБ ємністю 25,9 кВт, що дозволяє проїхати до 85 км на електротязі, а не 43 км, як раніше. Заряджання займає менше чотирьох годин при потужності 7,4 кВт.

Версії 55 TFSI e quattro оснащуються трилітровим двигуном V6, а також електромотором, вбудованим у восьмиступеневий «автомат». Потужність зросла до 394 к.с. і 600 Нм крутного моменту при цьому розгін до 100 км/год займає 5,7 с, що на 0,2 секунди менше, ніж у попереднього покоління.

Версії 60 TFSI e quattro мають віддачу 490 к.с. та 700 Нм, а розгін до 100 км/год займає 5 с. Максимальна швидкість всіх чотирьох версій у гібридному режимі обмежена 240 км/год, на електротязі вона становить 135 км/год.

Ціна

Продажі в Європі розпочинаються найближчим часом за ціною від 85,5 тисяч євро.

Ampercar За матеріалами:

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