Представлено перший електромобіль, що може виявляти та самостійно латати ями на дорогах — Finance.ua

Представлено перший електромобіль, що може виявляти та самостійно латати ями на дорогах 26.04.2024, 01:30 — Технології&Авто

Представлено перший електромобіль, що може виявляти та самостійно латати ями на дорогах

Британський стартап під назвою Robotiz3d стверджує, що він винайшов перший у світі автономний електромобіль, який може виявляти та ремонтувати тріщини та невеликі ями на дорозі.

Робот Arres Prevent від Robotiz3d призначений для патрулювання міських вулиць, пошуку тріщин і вибоїн за допомогою вдосконаленого ШІ. Знайшовши їх, електромобіль визначає їх розташування, форму та серйозність.

Компанія каже, що збір і аналіз цих даних допоможе скоротити час, вартість, викиди та матеріальні відходи, які зазвичай пов’язані з обслуговуванням і ремонтом доріг. Вони також прогнозують, що їхні автоматизовані робочі процеси дозволять швидше виправляти проблеми та покращити роботу водіїв, заощаджуючи їм гроші.

«Це справжня інновація, яка може допомогти Британії заощадити державні кошти та позбавити громадян від клопоту», — сказав Амін Амірі, генеральний директор інвесторів Robotiz3d.

За даними Robotiz3d, вибоїни обходяться водіям США в 26 мільярдів доларів на рік у вигляді пошкоджень транспортних засобів, втрати часу та витрат на ремонт.

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«Рішення Robotiz3d автономно ідентифікуватиме та локалізуватиме вибоїни, характеризуватиме їхню геометрію та збиратиме вимірювання на ходу», — говорить доктор Паоло Паолетті, технічний директор Robotiz3d.

За його словами, можливість автоматично наносити герметизуючий матеріал, виправляючи менші тріщини до того, як вони перетворяться на вибоїни, також є інновацією. Очікується, що ці функції в поєднанні з алгоритмом прогнозування, який допоможе визначити пріоритети графіків роботи, підвищать безпеку та термін служби дорожньої мережі та сприятимуть зниженню витрат на ремонт доріг, споживання палива та зносу шин.

Робот Arres Prevent з живленням від батареї може нишпорити вулицями автономно або за допомогою дистанційного керування оператором, що водночас може допомогти вирішити проблему нестачі кваліфікованої робочої сили в усій галузі та створити безпечніші робочі умови для бригад.

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