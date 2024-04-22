Які преміальні бренди авто купують українці (інфографіка) — Finance.ua
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Які преміальні бренди авто купують українці (інфографіка)

Технології&Авто
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Які преміальні бренди авто купують українці (інфографіка)
Які преміальні бренди авто купують українці (інфографіка)
Як повідомляє Укравтопром, за три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміум класу.
Це на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року. В цьому році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%.
В яких регіонах
Більше половини (51%) реалізованих в І кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.
Найпопулярнішими брендами в преміум сегменті авторинку стали:
Які преміальні бренди авто купують українці (інфографіка)
Нагадаємо, ТОП-10 привезених з-за кордону авто, які купували українці в березні. У березні український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, які ввезли з-за кордону. Це майже у півтора раза більше, ніж у цьому ж місяці минулого року.
Скільки автомобілів продали українці через «Дію» протягом трьох місяців. Протягом трьох місяців з початку запуску послуги у «Дії» перереєстрували 30 355 транспортних засобів. Завдяки цій послузі українці можуть купити чи продати автівку, мотоцикл або мопед прямо в смартфоні.

Довідка Finance.ua:

  • Асоціація «Укравтопром» приєдналась до співпраці з Європейською асоціацією автовиробників. Рада директорів Європейської асоціації автовиробників (АСЕА) схвалила членство Асоціації автовиробників України (Укравтопром) в координаційному комітеті ACEA зі статусом спостерігача.Статус повного члена Комітету надається тільки асоціаціям країн ЄС.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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