Які преміальні бренди авто купують українці (інфографіка) — Finance.ua

Які преміальні бренди авто купують українці (інфографіка) Сьогодні 14:03 — Технології&Авто

Які преміальні бренди авто купують українці (інфографіка)

понад 2,8 тис. нових авто преміум класу. Як повідомляє Укравтопром, за три місяці з початку року українці придбалиавто преміум класу.

Це на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року. В цьому році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%.

В яких регіонах

Більше половини (51%) реалізованих в І кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

Найпопулярнішими брендами в преміум сегменті авторинку стали:

Нагадаємо, ТОП-10 привезених з-за кордону авто, які купували українці в березні. У березні український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, які ввезли з-за кордону. Це майже у півтора раза більше, ніж у цьому ж місяці минулого року.

Скільки автомобілів продали українці через «Дію» протягом трьох місяців. Протягом трьох місяців з початку запуску послуги у «Дії» перереєстрували 30 355 транспортних засобів. Завдяки цій послузі українці можуть купити чи продати автівку, мотоцикл або мопед прямо в смартфоні.

Довідка Finance.ua:

Асоціація «Укравтопром» приєдналась до співпраці з Європейською асоціацією автовиробників. Рада директорів Європейської асоціації автовиробників (АСЕА) схвалила членство Асоціації автовиробників України (Укравтопром) в координаційному комітеті ACEA зі статусом спостерігача.Статус повного члена Комітету надається тільки асоціаціям країн ЄС.

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