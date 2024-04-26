Німеччина та Франція спільно розроблятимуть новий танк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина та Франція спільно розроблятимуть новий танк

Технології&Авто
11
Німеччина та Франція планують підписати угоду про спільну розробку нового бойового танка.
Про це пише Bloomberg з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його французький колега Себастьєн Лекорню повідомили, що в п’ятницю в Парижі підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо проєкту.
Читайте також
«Ми спільно розробляємо систему майбутнього, яка орієнтована на те, що нам потрібно — від штучного інтелекту та найсучасніших сенсорних технологій до можливості використання системи без екіпажу в певних ситуаціях», — сказав Пісторіус.
Проєкт «Основна наземна бойова система» базуватиметься на досвіді, отриманому під час бойових дій з Україною, і забезпечить хорошу cумісність танка з іншою зброєю.
Обидва уряди також сподіваються побачити прогрес в іншій великій франко-німецькій оборонній інновації - Future Combat Air System, яка передбачає розробку винищувача нового покоління.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.