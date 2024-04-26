Німеччина та Франція спільно розроблятимуть новий танк — Finance.ua

Німеччина та Франція спільно розроблятимуть новий танк Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Німеччина та Франція планують підписати угоду про спільну розробку нового бойового танка.

Про це пише Bloomberg з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його французький колега Себастьєн Лекорню повідомили, що в п’ятницю в Парижі підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо проєкту.

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«Ми спільно розробляємо систему майбутнього, яка орієнтована на те, що нам потрібно — від штучного інтелекту та найсучасніших сенсорних технологій до можливості використання системи без екіпажу в певних ситуаціях», — сказав Пісторіус.

Проєкт «Основна наземна бойова система» базуватиметься на досвіді, отриманому під час бойових дій з Україною, і забезпечить хорошу cумісність танка з іншою зброєю.

Обидва уряди також сподіваються побачити прогрес в іншій великій франко-німецькій оборонній інновації - Future Combat Air System, яка передбачає розробку винищувача нового покоління.

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