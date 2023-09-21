Ізраїль представив танк нового покоління зі штучним інтелектом — Finance.ua

Ізраїль представив танк нового покоління зі штучним інтелектом Вчора 18:30 — Технології&Авто

Ізраїль представив танк нового покоління зі штучним інтелектом

В Ізраїлі відбулася презентація нового покоління бойового танку Меркава, який використовує штучний інтелект та контрольоване електронікою озброєння.

Про це пише Сіньхуа

«Танк, відомий також як Меркава Марк 5, має надійти в експлуатацію до кінця цього року й поступово замінить Меркава Марк 4, який наразі становить основу бронетанкових військ Ізраїлю», — йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що новий танк обладнано системами штучного інтелекту для обробки зображень й покращення спостереження екіпажем.

«Танк міститиме бойовий шолом, який носитимуть командири, що дасть їм змогу отримувати бойові дані під час оперативних дій, дозволяючи здійснювати огляд на 360 градусів ззовні танку, рухаючи головою», — стверджує Сіньхуа.

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Ці можливості мають стати у нагоді в процесі наведення на цілі в режимі живого часу без наражання на небезпеку екіпажу.

«На додачу, танк обладнано багатьма сенсорними екранами й датчиками штучного інтелекту для швидкого збору даних», — зауважується агентство.

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borgexpert За матеріалами:

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