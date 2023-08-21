Rheinmetall уже до кінця серпня почне обслуговування танків в Україні — Finance.ua

Rheinmetall уже до кінця серпня почне обслуговування танків в Україні Сьогодні 13:29 — Фондовий ринок

Rheinmetall уже до кінця серпня почне обслуговування танків в Україні

Німецька збройова компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями.

Про це гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

За словами Паппергера, в Німеччині почали навчання перші 12 працівників заводу, який працюватиме в Україні, й до них згодом приєднаються ще 12.

«Ми почнемо обслуговування вже цього місяця», — сказав він.

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Керівник збройового концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

«Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів», — пояснив Паппергер. Він уточнив, що Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

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Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією «Укроборонпром» і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій.

З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.

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Економічна Правда За матеріалами:

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