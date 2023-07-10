Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні у найближчі три місяці — Finance.ua

Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні у найближчі три місяці Сьогодні 17:21 — Технології&Авто

Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні у найближчі три місяці

Найбільший німецький виробник зброї компанія Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні впродовж наступних 12 тижнів.

Про це повідомляє CNN

Завод буде розташований у західній частині України, уточнив генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

Компанія також навчатиме українців обслуговувати виготовлені на заводі танки та іншу броньовану техніку. За словами гендиректора, на новому заводі будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензією.

«Українці повинні допомогти самі собі — якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо», — заявив Паппергер.

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Rheinmetall (RNMBF) буде управляти заводом у партнерстві з Укроборонпромом, якому також належатиме підприємство. У травні обидві компанії оголосили про угоду щодо збільшення оборонно-технологічного потенціалу України.

Паппергер додав, що завод буде захищений від російських атак.

«Зараз (в Україні. — Ред.) багато заводів, які виробляють продукцію військового призначення. Це просто буде ще один — і ми також можемо захистити його», — сказав він.

За його словами, наступного року Rheinmetall збільшить щорічне виробництво артилерійських снарядів зі 100 тисяч до 600 тисяч, і значна частина цього додаткового виробництва буде призначена для поставок в Україну.

Паппергер зауважив, що теоретично Rheinmetall може забезпечити 60% потреби України в артилерійських боєприпасах.

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Укрінформ За матеріалами:

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