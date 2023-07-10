В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва Bayraktar — Finance.ua

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В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва Bayraktar

Фондовий ринок
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В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва Bayraktar
В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва Bayraktar
В Україні почалось будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.
«Завод почав будуватися на ділі, а не тільки в меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків», — сказав він.
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Напередодні Камишін в рамках візиту президента України в Туреччину підписав із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БпЛА.
23 червня турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. У 2025 році цей завод має запрацювати, обсяг інвестицій у нього становить $95,5 мільйона.
Нагадаємо, що розмови про будівництво заводу по виробництву Байрактарів на території України ведуться ще з початку війни.
Раніше Baykar Makina розказала, яким буде завод з виробництва безпілотників Bayraktar, котрий компанія планує побудувати в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
theБабель
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