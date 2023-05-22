Керівник Rheinmetall розкрив деталі українсько-німецького виробництва броньованої техніки — Finance.ua
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Керівник Rheinmetall розкрив деталі українсько-німецького виробництва броньованої техніки

Технології&Авто
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Керівник Rheinmetall розкрив деталі українсько-німецького виробництва броньованої техніки
Керівник Rheinmetall розкрив деталі українсько-німецького виробництва броньованої техніки
Керівник німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер розкрив деталі щодо спільного українсько-німецького виробництва озброєнь.
Про це він розповів виданню Bild.
Він зазначив, що влітку розпочнеться виробництво боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard. Нині на заводі в Унтерлюсі, що в Нижній Саксонії, вводиться в експлуатацію нова лінія з виробництва. Але Rheinmetall хоче, аби установки будували в Україні.
Для цього буде створено спільне підприємству з українською державною компанією «Укроборонпром».
Керівник Rheinmetall розкрив деталі українсько-німецького виробництва броньованої техніки
«Почнемо з технічного обслуговування й ремонту наявних машин, а також хочемо якнайшвидше виробляти бронетехніку, наприклад, транспортні танки Fuchs», — зазначив Паппергер. Україна також зацікавлена в сучасному танку Panther і бойовій машині піхоти Lynx, додав він.
Він також розповів, що Німеччина вже поставила в Україну 18 сучасних танків Leopard-2 і 40 Marder. Українські військові пройшли відповідну підготовку у Бундесвері в Німеччині.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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