Керівник Rheinmetall розкрив деталі українсько-німецького виробництва броньованої техніки — Finance.ua

Керівник Rheinmetall розкрив деталі українсько-німецького виробництва броньованої техніки Сьогодні 23:14 — Технології&Авто

Керівник Rheinmetall розкрив деталі українсько-німецького виробництва броньованої техніки

Керівник німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер розкрив деталі щодо спільного українсько-німецького виробництва озброєнь.

Про це він розповів виданню Bild

Він зазначив, що влітку розпочнеться виробництво боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard. Нині на заводі в Унтерлюсі, що в Нижній Саксонії, вводиться в експлуатацію нова лінія з виробництва. Але Rheinmetall хоче, аби установки будували в Україні.

Для цього буде створено спільне підприємству з українською державною компанією «Укроборонпром».

«Почнемо з технічного обслуговування й ремонту наявних машин, а також хочемо якнайшвидше виробляти бронетехніку, наприклад, транспортні танки Fuchs», — зазначив Паппергер. Україна також зацікавлена в сучасному танку Panther і бойовій машині піхоти Lynx, додав він.

Він також розповів, що Німеччина вже поставила в Україну 18 сучасних танків Leopard-2 і 40 Marder. Українські військові пройшли відповідну підготовку у Бундесвері в Німеччині.

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Укрінформ За матеріалами:

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