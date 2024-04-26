Mercedes-Benz представила нове покоління E-Class Sport 2024 — Finance.ua

Mercedes-Benz представила нове покоління E-Class Sport 2024 26.04.2024, 00:15 — Технології&Авто

Mercedes-Benz представила нове покоління E-Class Sport 2024

На Пекінському міжнародному автосалоні 2024 було офіційно представлено нове покоління спортивної версії Mercedes-Benz E-Class зі стандартною колісною базою. Доступно три моделі за ціною від 63 до 78 тис. доларів.

Габарити нового E-Class зі стандартною колісною базою становлять 4949×1880×1468 мм відповідно, а колісна база — 2961 мм, що на 22 мм більше, ніж у попереднього покоління. У салоні новий E-Class повторює стиль Mercedes-Benz EQS та оснащений триекранною центральною консоллю MBUX super screen. У новому E-Class використовуються преміальні матеріали, такі як шкіра, метал та дерев’яне оздоблення, а деякі деталі виготовлені з переробленої сировини.

Щоб не відволікати водія, новий E-Class оснащений режимом конфіденційності, який використовує камери та алгоритми для зменшення яскравості екрана пасажира, коли водій затримує погляд на екрані. Автомобіль отримав нову електронну архітектуру, підтримує передачу даних 5G та оснащений пакетом MBUX Entertainment Plus.

Можна використовувати смартфон як ключ. Активне навколишнє освітлення реагує на музику. Багатозонний інтелектуальний кондиціонер може автоматично регулювати напрямок потоку. Коли температура навколишнього середовища нижче 12 градусів, автомобіль автоматично ввімкне обігрів сидіння та налаштує навколишнє освітлення на теплі тони.

Автомобіль оснащений двигуном 2,0 л та 48-вольтовою м’якою гібридною системою у поєднанні з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач і зможе розганятися з 0 до 100 км/год за 7,5 секунди. Конкретні параметри потужності буде оголошено офіційно.

Машина отримала адаптивну безступінчасту систему демпфування, покращену пневматичну підвіску та систему активного кермового керування задніми колесами.

Ampercar За матеріалами:

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