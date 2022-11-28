Комітет ВР підтримав списання кредитів на знищене під час війни майно — Finance.ua

Комітет ВР підтримав списання кредитів на знищене під час війни майно Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

Комітет ВР підтримав списання кредитів на знищене під час війни майно

Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував парламенту схвалити в другому читанні законопроєкт щодо списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни.

Про це повідомив член комітету Ярослав Железняк в Telegram

пропонується у фінальній версії. Як зазначив депутат, законопроект № 7441-1 значно змінився до другого читання. Він розповів, щопропонується уфінальній версії

Призупинення виплат

Фізособи-позичальники кредитів, за наявності підтверджуючих документів, зможуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту на рухоме/нерухоме майно, яке через війну:

опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;

пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

Списання заборгованості

Також, за словами депутата, передбачається списання кредиту на житло позичальникам, у яких нерухомість знищена внаслідок війни. До другого читання прибрали обмеження щодо площи нерухомого майна (квартира, житловий будинок). Але воно повинно станом на 23 лютого 2022 року бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника. Кредит зможуть списати, якщо станом на 23 лютого відсутня прострочена заборгованість за таким договором, а метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

«Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно, знищене внаслідок збройної агресії рф. Розмір такої компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника», — пояснює Железняк.

Інші збитки кредитора, наприклад, неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Кредити на автомобілі

Анулювання заборгованості можливо для знищених авто. До другого читання прибрали обмеження щодо двигуна. Але станом на 23 лютого 2022 року має бути єдиним авто в сім’ї позичальника.

«Термін для подачі заявок — період дії в Україні воєнного стану + 3 місяці після дня його припинення. Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи», — додав нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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