День фінансів: електронний військовий квиток у Резерв+ та єдина роумінгова зона з ЄС — Finance.ua

День фінансів: електронний військовий квиток у Резерв+ та єдина роумінгова зона з ЄС Сьогодні 17:20

Сьогодні, 18 червня, Finance.ua розповів усе, що потрібно знати про гроші на Євро-2024: від того, який загальний призовий фонд турніру, скільки вже заробила збірна України та до того, скільки заробить Німеччина за проведення змагань.

Рада прийняла законпроєкт про «клуб білого бізнесу». Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект № 11 084 про внесення змін до ПКУ щодо Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект № 11 084 про внесення змін до ПКУ щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства — про так званий клуб білого бізнесу.

Також Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо «розумних мереж».

Єдина роумінгова зона з ЄС. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу. Про це Президент України Володимир Зеленський підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу. Про це свідчить проєкт закону № 10 265 на сайті парламенту.

В Україні змінять умови автострахування. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Економічне бронювання. Законопроєкт про Законопроєкт про економічне бронювання не торкнеться вже заброньованих працівників. Ці фахівці, як правило, зайняті на стратегічно важливих підприємствах.

У «Резерв+» з’явився електронний військовий квиток та QR-код. З 18 червня у застосунку Резерв+ зʼявився QR-код, відсканувавши який З 18 червня у застосунку Резерв+ зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

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Чи може Україна повернутися до минулого рівня генерації? Що треба зробити, аби убезпечити електросистему від повного блекауту? Чи може «зелена» енергетика покрити дефіцит електросистеми? На усі ці питання намагався знайти відповіді Finance.ua.

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