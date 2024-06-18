В Україні запроваджують книжкові сертифікати та субсидії для книгарень: Зеленський підписав закон — Finance.ua

В Україні запроваджують книжкові сертифікати та субсидії для книгарень: Зеленський підписав закон Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

В Україні запроваджують книжкові сертифікати та субсидії для книгарень: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 11 251, що передбачає підтримку книгарням, а також запроваджує видачу книжкових сертифікатів.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

«17.06.2024 — повернуто з підписом від Президента України», — ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Як повідомлялося, законопроект передбачає субсидії на оренду приміщень для книгарень, а також запроваджує видачу книжкових сертифікатів.

«Тепер можна буде здавати належним чином завірені копії потрібних для субсидії документів. Також встановлені чіткі строки розгляду заяв — 10 днів, і 5 днів передбачено на оприлюднення результатів. Ми не тільки підтримаємо видавничу галузь, а й популяризуємо українську книжку», — розповідала одна з ініціаторок законопроєкту, нардеп Євгенія Кравчук.

За її словами, з 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а з припиненням воєнного стану — також один з батьків при народженні дитини.

«Скористатися цим правом можна буде протягом одного року і зробити це буде ще простіше — через «Дію», — зазначила парламентарка.

Як вказує нардепка, у суспільстві є запит на ці послуги. Зокрема частка людей, які читають щодня, збільшилася з 8% до 17% у період з 2020 до 2023 року. Також зросла популярність книг українською мовою — з 32% до 54%.

УНН За матеріалами:

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