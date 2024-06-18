В Україні запроваджують книжкові сертифікати та субсидії для книгарень: Зеленський підписав закон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запроваджують книжкові сертифікати та субсидії для книгарень: Зеленський підписав закон

Казна та Політика
13
В Україні запроваджують книжкові сертифікати та субсидії для книгарень: Зеленський підписав закон
В Україні запроваджують книжкові сертифікати та субсидії для книгарень: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 11 251, що передбачає підтримку книгарням, а також запроваджує видачу книжкових сертифікатів.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
«17.06.2024 — повернуто з підписом від Президента України», — ідеться у повідомленні про стан проходження документа.
Як повідомлялося, законопроект передбачає субсидії на оренду приміщень для книгарень, а також запроваджує видачу книжкових сертифікатів.

Читайте також: Освіта дитини: як інвестувати у навчання

«Тепер можна буде здавати належним чином завірені копії потрібних для субсидії документів. Також встановлені чіткі строки розгляду заяв — 10 днів, і 5 днів передбачено на оприлюднення результатів. Ми не тільки підтримаємо видавничу галузь, а й популяризуємо українську книжку», — розповідала одна з ініціаторок законопроєкту, нардеп Євгенія Кравчук.
За її словами, з 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а з припиненням воєнного стану — також один з батьків при народженні дитини.

Читайте також: Вступ до аспірантури по-новому: що треба знати про ціни та умови 2024 року

«Скористатися цим правом можна буде протягом одного року і зробити це буде ще простіше — через «Дію», — зазначила парламентарка.
Як вказує нардепка, у суспільстві є запит на ці послуги. Зокрема частка людей, які читають щодня, збільшилася з 8% до 17% у період з 2020 до 2023 року. Також зросла популярність книг українською мовою — з 32% до 54%.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.