Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо «розумних мереж» — Finance.ua

Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо «розумних мереж» Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо «розумних мереж»

Верховна Рада прийняла законопроект, який запроваджує нормативно-правову базу для розвитку технологій «розумних мереж», включаючи мікромережі та управління попитом, в Україні до 2035 року.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо «розумних мереж», який передбачає запровадження своєчасної підготовки нормативного підґрунтя для забезпечення розвитку технологій «розумних мереж». Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту № 11 083.

В пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що метою документу є запровадження своєчасної підготовки нормативного підґрунтя для забезпечення розвитку технологій «розумних мереж», зокрема мікромереж та управління попитом, уточнення визначення у відповідності до положень сучасних міжнародних та європейських стандартів, врахування положень Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року.

Відповідно до законопроєкту, вводяться деякі нові терміни: «розумні мережі», «мікромережа», «користувач мікромережі», «острівний режим мікромережі», «система енергетичного ме­неджменту мікромережі», «реагування на попит», «управління попитом».

Зокрема, «розумні мережі» — це електричні мережі, що використовують технології керування електроенергетичними системами та інформаційного обміну, пов’язаного із ним, відповідні елементи технічних систем, призначені для зчитування, керування процесами, даними тощо та комутаційне обладнання задля об’єднання в економічно ефективний спосіб поведінку та дії всіх приєднаних до неї користувачів, учасників ринку електричної енергії з метою забезпечення економічної ефективної, надійної, безпечної, сталої роботи енергетичної системи з низькими втратами і високим рівнем якості та безпеки постачання.

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