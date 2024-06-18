Fitch поліпшило прогноз зростання світової економіки — Finance.ua

Fitch поліпшило прогноз зростання світової економіки Сьогодні 15:15 — Світ

Fitch поліпшило прогноз зростання світової економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило прогноз зростання світової економіки у 2024 році до 2,6% з очікуваних у березні 2,4%.

Поліпшення прогнозу зумовлене підвищенням впевненості в перспективах підйому європейської економіки, відновленням експортного сектору Китаю, а також посиленням імпульсу до зростання внутрішнього попиту на emerging markets, йдеться в оновленому огляді Global Economic Outlook (GEO).

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Економічне зростання в США сповільнюється, але слабко, зазначають у Fitch. Агентство зберегло незмінним прогноз підвищення ВВП США цього року — на рівні 2,1%.

Прогноз зростання економіки єврозони на цей рік підвищено до 0,8% з 0,6%, Китаю — до 4,8% з 4,5%, emerging markets (без урахування Китаю) — до 3,7% з 3,2%.

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«Очікуваний поворот до глобального пом’якшення грошово-кредитної політики почав набувати форми. Європейський центральний банк нещодавно знизив ставки, а Федеральна резервна система і Банк Англії, як очікується, зроблять це в третьому кварталі. Однак інфляція залишається напрочуд стійкою, і ми вважаємо, що зниження ставок у наступні 12−18 місяців буде більш плавним, ніж очікувалося раніше», — йдеться в огляді.

Fitch прогнозує уповільнення темпів підйому світової економіки 2025 року до 2,4%, очікуючи, що зростання як у США, так і в єврозоні становитиме 1,5%. Темпи підвищення ВВП Китаю наступного року сповільняться до 4,5%, прогнозує агентство.

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