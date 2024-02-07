У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського сектору України у 2024 році — Finance.ua

У Fitch Ratings назвали головні ризики банківського сектору України у 2024 році
Майже всі рейтинговані українські банки «адекватно капіталізовані».
Про це йдеться у новому звіті міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Аналітики зазначають, що оцінка не виявила значних потреб у рекапіталізації для сектора. При цьому лише один із семи банків з рейтингу Fitch, Укрексімбанк, потребує збільшення капіталу для виконання вимог щодо цільового рівня капіталізації.
«Незважаючи на це, ризики для капіталу залишаються високими через військовий конфлікт і його вплив на банківський сектор та економіку в цілому. Довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті всіх українських банків з рейтингом Fitch становлять „CCC-“, що на одну сходинку вище суверенного рейтингу», — йдеться у звіті.
При цьому, за прогнозами експертів, прибутковість українських банків стане ключовим джерелом покращення капіталізації та продовжуватиме підтримувати її у 2024 році. Так, торік прибутковість була на рекордному рівні завдяки високим відсотковим ставкам за значну надлишкову ліквідність, яку банки розмістили в НБУ.
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«Однак рентабельність у 2024 році навряд чи буде такою високою, як у 2023 році, оскільки процентні ставки зараз значно нижчі. Крім того, податок на надприбутки банків, запроваджений у грудні 2023 року, уповільнить відновлення буферів капіталу, які були виснажені через великі резерви у 2022 році. Поліпшення нормативів регулятивного капіталу також може сповільнитися, якщо НБУ почне скасовувати заходи терпіння, які він запровадив для підтримки банків під час військового конфлікту», — вважають аналітики.
При цьому у Fitch Ratings констатують, що банківський сектор України продемонстрував високу стійкість під час війни, чому сприяла підтримуюча монетарна політика та терпимість регуляторів.
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«Ми очікуємо, що основні кредитні чинники для банків будуть досить стабільними у 2024 році, що визначає наш нейтральний секторальний прогноз», — резюмували аналітики.
Довідка Finance.ua:
- Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році. Додатковий капітал до 2026 року знадобиться трьом банкам: державному Укрексімбанку, приватним банкам МТБ та Правексу;
- українські банки заробили у січні - листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку. Майже 61,5% цього прибутку отримали державні банки, які здобули 80,276 млрд грн;
- за даними Опендатабот, за 11 місяців 2023 року кількість банків скоротилась, натомість їх прибутки зросли вдвічі порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення у 2021.
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