Скільки банкнот і монет припадає на одного жителя України — Finance.ua

Скільки банкнот і монет припадає на одного жителя України Вчора 13:09 — Особисті фінанси

Скільки банкнот і монет припадає на одного жителя України

На одного жителя України припадає 66 банкнот і 177 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року — 71 та 169 шт. відповідно).

Про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що за 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (або на 48,3 млрд грн) та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд грн.

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У готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 757,5 млрд грн, а також 14,5 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,7 млрд грн.

«Темпи зростання готівки в обігу в 2023 році виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році. За 2022 рік цей показник зріс на 14,1%, що пояснюється високим рівнем невизначеності бізнесу та населення, зумовленим початком повномасштабної війни та ракетного терору», — сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 січня найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (28,3% та 28,2% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень (4,6% та 1,4% від загальної кількості в обігу відповідно).

Довідка Finance.ua:

раніше в НБУ повідомляли, що поява нових банкнот гривні, які люди отримають, знімаючи готівку, не має стосунку до «друку грошей» для підтримки бюджету;

це виключно результат звичайного процесу заміни зношених банкнот новими. Отже, негативного впливу на інфляцію чи валютний ринок від цього немає.



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