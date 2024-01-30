Банкіри визначили найбільший ризик 2024 року — Finance.ua

Банкіри визначили найбільший ризик 2024 року Сьогодні 19:03 — Фондовий ринок

Банкіри визначили найбільший ризик 2024 року

Невизначеність — це головний ризик поточного року. І ситуація лише погіршується.

Такого висновку дійшли експерти під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Залишається з нами певний ступінь невизначеності, але ми входили в минулий 2023 рік ще з більшим ступенем невизначеності», — заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

Невизначеність зараз посилює тривалість війни, оскільки вже всім зрозуміло, що війна буде затяжною. «Плюс ризик, що обсягів міжнародної допомоги буде недостатньо. Хоча ми вже закладаємо суттєве скорочення обсягів міжнародної допомоги на прогнозному горизонті», — розповів Володимир Лепушинський.

Серед інших ризиків він назвав ризики для експортних коридорів, для енергетичної системи, оскільки «не виключені нові атаки», можливе повторення блокади на кордоні з країнами ЄС, складна ситуація з міграційними процесами. «Є безліч сценаріїв, і не всі хотілося б озвучувати. Ми маємо бути готові й до негативних сценаріїв», — попередив представник НБУ.

Банкіри прилаштувалися до потенційних сценаріїв. «Ризиків, звичайно, забагато — ми живемо у війні. Але економіка продовжує працювати», — сповнена оптимізму директорка з ринків капіталу Сенс Банку Тетяна Попович. «Ми бачимо зусилля і президента, і уряду, спрямовані на імпортозаміщення військових технологій. Це дуже позитивно впливає на валютний ринок. Створені навіть нові галузі промисловості, які мають змінити динаміку імпорту, мають вирівняти платіжний баланс», — очікує заступник голови правління з питань корпоративного бізнесу Комінбанку Сергій Хорьков.

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Виконавчий директор «CASE Україна» Дмитро Боярчук попереджає, що фінансова допомога країн Заходу буде зменшуватися, тому на перший план виходить спроможність України вести війну власними ресурсами. «Питання відбудови відійшло на другий план. Тому що незрозуміло, що відбудовувати. Ті міста і підприємства, які постраждали на підконтрольній території, поступово відбудовуються. Йдеться зараз про індивідуальні проєкти з донорами. А для того щоб була масштабна відбудова, треба повернути контроль над окупованими та зруйнованими територіями, і цього поки що на горизонті не видно», — сказав Дмитро Боярчук.

2024 рік буде складним, а 2025-й, можливо, ще складнішим. «Щодо 2024 року в нашого міністра фінансів були відносно спокійні очікування, а щодо 2025-го є дуже великі ризики, — сказав виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. — І врешті-решт ми доходимо до того, як забезпечити, щоб в найгіршому сценарії все ж таки пенсіонери не вмирали з голоду в умовах, коли ми вже надзвичайно обмежені в ресурсах, щоб захищати країну».

Йдеться про появу факторів додаткової невизначеності. «Якщо є найгірший сценарій — перемагає Трамп, і його модель припинення війни за 24 години передбачає припинення будь-якої допомоги Україні та примушування нас до замирення з росією на умовах, які є неприйнятними для нашого суспільства, то це означає, що нам доведеться відбиватися самим. І питання в тому, „самим“ разом з іншими країнами G7, чи вони, включно з ЄС, складуть ручки: „Україна хай розбирається сама, а ми — мирні країни, які не готові з кимось воювати“. Це ризик 2025 року», — попередив Гліб Вишлінський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

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